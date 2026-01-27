くまだまさし「宇宙人？」激変ビジュ公開にファン驚き＆心配「イケメンになってる」「体調大丈夫ですか？」理由も明かす
【モデルプレス＝2026/01/27】お笑い芸人のくまだまさしが1月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。激変したビジュアルを披露し、話題となっている。
【写真】52歳吉本芸人「家が燃えたような顔」印象激変の近影
くまだは「なにこれ？ 宇宙人？」と本人も驚いている様子でつづり、真剣な眼差しでカメラを見つめる自身のソロショットを投稿。フェイスラインがスッキリとし、以前のふっくらとした印象からガラリと雰囲気が変わっている。
この投稿には「イケメンになってる」「いい感じの渋さ」といった賞賛のコメントのほか「家が燃えたような顔しないでください」「体調大丈夫ですか？」といったくまだを心配するコメントが続出。これにくまだは丁寧に返信し「戦いが終わった男の顔だ ウソ。疲れてる顔」「ちょっとダイエット中」などとビジュアルが変わった理由を説明している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】52歳吉本芸人「家が燃えたような顔」印象激変の近影
◆くまだまさし、激変ビジュ公開
くまだは「なにこれ？ 宇宙人？」と本人も驚いている様子でつづり、真剣な眼差しでカメラを見つめる自身のソロショットを投稿。フェイスラインがスッキリとし、以前のふっくらとした印象からガラリと雰囲気が変わっている。
◆くまだまさしの近影に反響
この投稿には「イケメンになってる」「いい感じの渋さ」といった賞賛のコメントのほか「家が燃えたような顔しないでください」「体調大丈夫ですか？」といったくまだを心配するコメントが続出。これにくまだは丁寧に返信し「戦いが終わった男の顔だ ウソ。疲れてる顔」「ちょっとダイエット中」などとビジュアルが変わった理由を説明している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】