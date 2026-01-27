テクニカルポイント ボリンジャーバンド2シグマ下限意識
159.80 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.82 エンベロープ1%上限（10日間）
157.25 10日移動平均
157.19 21日移動平均
156.38 一目均衡表・基準線
156.27 一目均衡表・転換線
156.11 一目均衡表・雲（上限）
155.67 エンベロープ1%下限（10日間）
154.58 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.45 現値
153.82 100日移動平均
153.64 一目均衡表・雲（下限）
149.88 200日移動平均
ドルの買戻しでボリンジャーバンド2シグマ下限に近付いてきている。同水準をしっかり超えると下げ基調一服も。
158.82 エンベロープ1%上限（10日間）
157.25 10日移動平均
157.19 21日移動平均
156.38 一目均衡表・基準線
156.27 一目均衡表・転換線
156.11 一目均衡表・雲（上限）
155.67 エンベロープ1%下限（10日間）
154.58 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.45 現値
153.82 100日移動平均
153.64 一目均衡表・雲（下限）
149.88 200日移動平均
ドルの買戻しでボリンジャーバンド2シグマ下限に近付いてきている。同水準をしっかり超えると下げ基調一服も。