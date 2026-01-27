159.80　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.82　エンベロープ1%上限（10日間）
157.25　10日移動平均
157.19　21日移動平均
156.38　一目均衡表・基準線
156.27　一目均衡表・転換線
156.11　一目均衡表・雲（上限）
155.67　エンベロープ1%下限（10日間）
154.58　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.45　現値
153.82　100日移動平均
153.64　一目均衡表・雲（下限）
149.88　200日移動平均

ドルの買戻しでボリンジャーバンド2シグマ下限に近付いてきている。同水準をしっかり超えると下げ基調一服も。