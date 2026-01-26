特集です。





パラリンピックを目指す高校1年生の素顔とは。





左手でボールを上げて左手で打つ！パラ卓球のアジア大会で銅メダルを獲得した松本市の高校1年生です。小澤珠花さん16歳。１月、中東・ドバイで行われた「アジアユースパラ競技大会」で獲得した銅メダル。



パラリンピックへの登竜門とも言われる国際大会で手にしたメダルです。



小澤珠花さん

「ドバイが初めての海外で。海外だから日本と違って緊張したんですけれど。なんとか他の人も支えてくれたので」





小澤さんは2009年、安曇野市の県立こども病院で生まれました。平均より小さい体重1500グラムで生まれ、すぐに右半身にまひがあることがわかりました。3姉妹の末っ子。家族みんなから可愛がられ幼いころから活発な女の子でした。大きくなるにつれ母・賀世子さんが、みんなと一緒にできることを何かやらせたいと考え、小学3年生の時に卓球を始めました。しかし、中学生になる頃、小澤さんは、ある違和感を覚え始めたといいます。小澤珠花さん「一番最初の時は障がい者とか健常者とか関係なく（卓球を）やっていたんですけれど、中学生になると、他の人と違うんだなというところをちょっと思ってきて、そこから障がい者だけの卓球はないのかなと思って…」それまでは健常者と同じ大会に出ていた小澤さん、この違和感をきっかけに、中学3年生の時、パラ卓球に挑戦しました。すると、2024年に初めて出場した全日本パラ卓球選手権でいきなり3位に入賞、日本代表に選ばれたことから、戦いの舞台は一気に世界へと広がりました。パラ卓球は障がいの程度に応じて11のクラスに分かれて競います。クラス1から5が「車いす」6から10が「立位」11が「知的障がい」です小澤さんは現在、クラス8で戦っています。

松本市のエクセラン高校に通う小澤さん。この日は幼なじみの田所さんと一緒に登校です。



Q普段の小澤さんは？



幼なじみ 田所睦実さん

「すごい元気がいいです。誰とでも仲良くなれて。最初仲良くなった時もかわいい子だなと思って話しかけたので（障がいとか）気にしていなかった」



エクセラン高校1年2組担任 河野恵理 教諭

「男女分け隔てなくすごく話すのでいつも元気に和気あいあいと友達と過ごしています」



Q、学校でもスポーツしている感じですか？

1年2組副担任 佐分由美子教諭

「逃げ足は速いです（笑）」



幼なじみや高校からできた新しい友人たちと充実した高校生活を送っている小澤さん。



週5日、市内の卓球クラブで練習に励んでいます。



小澤さん

「自分の強みはサーブと思っていて」



Qどんなサーブ？

小澤さん「上回転の速いサーブです」



利き手の左手で上げて同じ左手で打つ、ワンハンドから繰り出される球足の速い回転サーブを武器に、これまで多くの試合で勝ち進んできました。



しかし、１月初めて経験した国際試合では課題も…。



小澤さん

「バックからフォアに来た時の俊敏な動きが得意じゃないのでちゃんとやっていきたいと思っています」



世界に羽ばたき始めた16歳は、夢は？



小澤珠花さん

「それはパラリンピックに出れたらいいかなと思います」

Qメダルの色は？

小澤珠花さん

「今は銅（メダル）取っちゃっているので、次は絶対金か銀取れたらいなと思います」

