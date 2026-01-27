餅田コシヒカリ、結婚発表後初公の場 薬指には指輪キラリ「幸せな家庭を築きます」
元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリ（31）が27日、都内で行われた『おにぎりサミット 2026』に登場。13日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』で2年前に一般男性と結婚していたことをサプライズ発表後、初のイベント出席となった。
【写真】おなじみのポーズをキメるなかやまきんに君
餅田は、2024年から始まり、3度目を迎えた同イベントに3回連続で出演している。「レギュラーということでいいですよね？」と話し、この日もおにぎりへの愛を伝えた。
「ウエディングドレスを着て、おにぎりを食べるというウエディングフォトも撮らせていただきました」と報告。「おにぎり協会さんにちゃんと見ていただきたくて、撮りました」と会場の関係者を見渡し、アピールした。
さらに、ラブラブかと問われると、「はい！もうとびきり」と満開の笑顔に。薬指に光る指輪も見せ、「幸せな家庭を築きます」と伝えた。
餅田は1994年4月18日生まれ、宮城県出身。本名は持田ひかり。小野島徹とともに2017年に駆け抜けて軽トラを結成、『とんねるずのみなさんのおかげでした』細かすぎて伝わらないモノマネや、『ぐるぐるナインティナイン』おもしろ荘などで注目を集めた。25年7月末でコンビを解散した。
2026年1月13日放送の『踊る！さんま御殿!!』で「きょう初めてお伝えするんですけど、結婚しました。プロポーズされた時のリングなんですけど、第2関節までしか入らなかった」と指輪を見せ、結婚した時期について「実は2年前なんです」と初めて告白した。
イベントには、餅田のほか、なかやまきんに君、本間日陽が出席。各自治体によるオリジナルおにぎりや特産品を活用した“ご当地具材”の試食を実施したほか、「お米の価格上昇」「環境問題」「防災と復興」などの社会課題を、地域・企業・一次生産者・教育機関など多様な立場から議論した。
