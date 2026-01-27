モデルでクリエイターの伊原葵さんが2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表しました。



【写真を見る】【 モデル・伊原葵 】 結婚を発表 「We got married」 幸せ溢れるモノクロ写真を公開





伊原さんは、「We got married」（私たち結婚しました）というコメントとともに、パートナーとの写真を投稿しています。また、インスタグラムのストーリーズでは、モノクロのフォトブース写真に「結婚しました」「yes」という文字が添えられた画像も公開されました。







投稿された写真では、複数枚のモノクロ写真が縦長に並んでおり、二人が寄り添い楽しそうな表情を見せています。笑顔や驚きの表情など、様々な表情が写真から伝わってきます。







この投稿にタレント・辺見えみりさんは「あおいちゃん良かった 嬉しい」とコメント。ほかにも「Happyすぎるよーう！」「おめでとう ほくほく心あったまる〜」「お似合いなおふたり 本当に本当におめでとう」「幸せな家庭を築いてね」などの声が寄せられています。







【 伊原 葵さん プロフィール ※所属事務所HPより 】



1997年8月15日生まれ。神戸出身。

YouTube・Instagramを含めたSNS総フォロワーが100万⼈を超え、ファッション・メイクを中⼼に、若い世代だけでなく幅広い層から圧倒的な⽀持を得ている。広告や雑誌への出演、商品プロデュースも多数手がける。1st写真集『Noon』発売中。



【担当：芸能情報ステーション】