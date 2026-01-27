TBS NEWS DIG Powered by JNN

モデルでクリエイターの伊原葵さんが2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表しました。
 

伊原さんは、「We got married」（私たち結婚しました）というコメントとともに、パートナーとの写真を投稿しています。また、インスタグラムのストーリーズでは、モノクロのフォトブース写真に「結婚しました」「yes」という文字が添えられた画像も公開されました。
 



投稿された写真では、複数枚のモノクロ写真が縦長に並んでおり、二人が寄り添い楽しそうな表情を見せています。笑顔や驚きの表情など、様々な表情が写真から伝わってきます。
 



この投稿にタレント・辺見えみりさんは「あおいちゃん良かった　嬉しい」とコメント。ほかにも「Happyすぎるよーう！」「おめでとう　ほくほく心あったまる〜」「お似合いなおふたり　本当に本当におめでとう」「幸せな家庭を築いてね」などの声が寄せられています。
 



【　伊原 葵さん　プロフィール　※所属事務所HPより　】

1997年8月15日生まれ。神戸出身。
YouTube・Instagramを含めたSNS総フォロワーが100万⼈を超え、ファッション・メイクを中⼼に、若い世代だけでなく幅広い層から圧倒的な⽀持を得ている。広告や雑誌への出演、商品プロデュースも多数手がける。1st写真集『Noon』発売中。

