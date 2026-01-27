広島の小園海斗内野手が２７日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、６０００万増の１億５０００万円で更改。「上げていただいた。今年も頑張ろうと思う」と話した。

球団と交渉を重ね、当初は昨年１２月中の更改が予想されていたが、チームで唯一、越年した。この日は１時間２０分のロング交渉。交渉では、初めてメジャーへの夢も伝えたという。

昨季は打率・３０９、出塁率・３６５で首位打者と最高出塁率に輝いた。今季はさらなる高みを目指すシーズン。「ＷＢＣもあるし長いシーズンになる。そのメンタルだったり、負けないように、準備をしていきたい。ＷＢＣだけで燃え尽きないように、シーズンも頑張って、良い顔をして（オフの）この会見に臨みたい」と力を込めた。

小園の更改により、選手全員の契約更改交渉が終わった。

２６日には、３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表に選ばれた。ＷＢＣ出場は、自身にとっては初めての出場になる。「経験したことがないので。まずは、勝ちにいくことが大事。いろんな方に経験も聞いて、やっていきたい。すごい舞台なので、頑張りたい。テレビで見ていた世界。そういう舞台に立てるのかと思うと、想像ができない。大きな舞台でやる喜びや感情は経験できないので」と意気込んだ。

二塁、三塁、遊撃を守れる万能性と、初めて対戦する投手が大半を締める国際大会でも見せる勝負強さが小園の武器だ。「積極的にやりたい。プレースタイルは変わらないと思う」と、自身のスタイルを貫く決意だ。

今大会は、日本代表史上最多のメジャーリーガー８人が加わる。小園は井端監督が就任して以来、常に代表に選ばれてきたバットマンは、カブス・鈴木と再び同じユニホームを着用する。「誠也さんが身近にメジャーに行かれた。憧れ。いろんなことを聞きたい」と話した。