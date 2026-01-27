aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が、Instagramを更新。「jimoto」とキャプションに添え、東京で過ごすプライベートショットを公開した。

【写真】日本のフィギュア店やエアガンショップを訪れたaespaジゼル【写真】東京ディズニーシーを楽しむジゼル（2025年5月の投稿）

■aespaジゼルが東京を満喫！映画館で大きなポップコーンも堪能

ジゼルは20枚もの写真をアップ。東京で様々なグルメを満喫したようで、ラーメン（写真1枚目）、焼き鳥（2、14枚目）、お好み焼き（13枚目）、いくらとうにの小鉢（14枚目）、ジェラート（15枚目）などおいしそうなご飯の写真を多数アップした。ラーメンの写真は自撮りで、すっぴんのようだが、口元を手で隠していても美肌ぶりが際立つ。

エアガン射撃場も訪れたようで、3、4枚目では銃を構えて楽しむ姿を投稿。そして19枚目では、アニメ『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインII』とコラボレーションした電動ガン「P-90プラス バージョン・レン」を購入したのか、嬉しそうに頭の上で掲げている。

さらに7枚目は、映画館で撮影されたショット。マスクと帽子で顔を隠しているが、TOHOシネマズで販売されているビッグサイズのポップコーン袋を掲げ、嬉しそうにポーズを取った。

SNSでは「日本を地元って書いて投稿してくれてるの嬉しすぎる」「おかえりなさい」「すっぴん美しすぎる」「えりちゃんもポップコーン食べるんだ」「TOHOシネマズのポップコーン美味しいよね」「ラーメンに焼き鳥美味しそう～！」「えりちゃんエアガンハマってるね」「GGOじゃん！」「えりちゃんGGOのP90買ったの!?」と反響を集めている。

■aespaジゼルが日本のフィギュア店やエアガンショップに来店

なおジゼルは、2026年最初の投稿でも「あけおめ！今年もよろしくお願いします」という新年の挨拶と共に、日本での写真を投稿。フィギュア店やエアガンショップが多数登場している。

■東京ディズニーシーを楽しむジゼル（2025年5月の投稿）