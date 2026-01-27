Snow Manの佐久間大介が飾る『日本映画navi』vol.121号（2月2日発売）の表紙が、月刊TVnavi＆SMILE＆映画＆ステージの公式Xで公開された。

【写真】佐久間大介が輝く瞳でクリスタルに手を伸ばすドアップ姿など①②

■『スペシャルズ』で“伝説の元殺し屋”ダイヤ役を演じる佐久間を特集

佐久間はシルバーの上で顔を横向きにのせ、もたれかかるようなポーズを披露。

目の前に並んだ輝くクリスタルに手を伸ばしながら、カメラに向かってアンニュイで色っぽい目線を送っている。クリスタルに照らされてますます輝く白肌や、ゴールドのチェーンピアスがゆらりと垂れ下がっているところにも注目。

コメント欄には「さっくんも宝石のよう」「妖艶で美しい」「透明感がある」「目が明けられないほど眩しい」「ツヤッツヤに輝いている」などといった絶賛の声が殺到。

なお、今回は佐久間が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）にまつわる表紙巻頭。

映画公式Xには、佐久間が演じるダイヤのキャラクターも「心優しい補助職員として児童養護施設で働く。かつては裏社会を震撼させていた伝説の元殺し屋」と紹介されており、銀髪でピストルを構えた鋭いまなざしのカットも公開されている。

■佐久間が表紙を飾る『日本映画navi』vol.121号

■ピンク髪と笑顔を封印してピストルを構える佐久間