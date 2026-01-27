ＳＭＫ <6798> [東証Ｐ] が1月27日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結営業損益は4億7200万円の黒字(前年同期は7500万円の赤字)に浮上し、通期計画の5億円に対する進捗率は94.4％に達したものの、5年平均の106.4％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結営業損益は2800万円の黒字(前年同期は1億4500万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結営業損益は5億8900万円の黒字(前年同期は1億8300万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.7％→4.9％に急改善した。



株探ニュース

