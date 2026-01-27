ÌîÅÞ¸õÊä¶¥¹ç¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¾¯¤Ê¤¯¡¡Í¿ÅÞÂÐ·è¤Ï80Áªµó¶èÄ¶
¡¡27Æü¸ø¼¨¤Î½°±¡Áª¤ÏÁ´289¾®Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î¸õÊä¤¬Á´ÂÎ¤Î8³ä¤ËÅö¤¿¤ëÌó230Áªµó¶è¤Ç¶¥¹ç¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï80Áªµó¶è°Ê¾å¤ÇÍ¿ÅÞÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤ÎÁ°²óÁª¤Þ¤Ç¤ÈÂÐ·è¤Î¹½¿Þ¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÈÌó200Áªµó¶è¤ÇÁè¤¦¡£¤À¤¬¼«Ì±¡¢ÃæÆ»Î¾ÅÞ¸õÊä¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¹½¿Þ¤Ï20Áªµó¶èÄ¶¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¶¦»º¡¢»²À¯³ÆÅÞ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì100¿Í°Ê¾å¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁªµó¶è¤Ç½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©Ì±¤Ï¼«Ì±¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±¡¢¶¦»º¡¢¼ÒÌ±³ÆÅÞ¤È¸õÊä¼Ô¤Î°ìËÜ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢2021Ç¯¤ÎÁ°¡¹²óÁª¤Ç¤Ï¼«¸ø¤È4ÌîÅÞ°ìËÜ²½¸õÊä¤¬217Áªµó¶è¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ï´ðËÜÅª¤ËÁªµó¶èÄ´À°¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢°Ý¿·¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ò¤Ï¤¸¤á³ÆÃÏ¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ë¡£¼«¸øÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ´Ö¤ÇÁªµó¶è¤ò¤¹¤ßÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£