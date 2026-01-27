米空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とする空母打撃群が現在インド洋に展開していると2人の情報筋が26日にCNNに語った/Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

（CNN）米空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とする空母打撃群が現在インド洋に展開しており、イランを標的として実行される可能性のある米国の作戦を支援する態勢に近づいている。2人の情報筋がCNNに語った。

同打撃群は米中央軍の管轄区域内にあり、同軍の管轄には中東における軍事作戦も含まれる。

しかし、同空母が対イラン作戦に向けた最終的な配置についているとは限らない。トランプ大統領は引き続きイラン攻撃の選択肢を検討しており、決定が下された兆候はない。

空母打撃群は通常、空母、ミサイル巡洋艦、防空艦、対潜駆逐艦またはフリゲート艦で構成される。

CNNは以前、同空母がこの地域に向かっていると報じていた。

同盟国は米国に対し、いかなる軍事行動も控えるよう求めている。

イランでは、政府の取り締まりにより抗議活動参加者の犠牲が増え続けている。米国に拠点を置くイランの人権団体が設立した通信社HRANAは25日、先月末にデモが始まって以降、デモ参加者5520人が死亡したと報じた。さらに1万7091人の死者については調査中だとしている。

トランプ氏はイランに対し、抗議者を殺害しないよう警告。殺害した場合は介入すると繰り返し警告してきた。しかし先週になってトランプ氏は、イランが「話し合いを望んでいる」と述べ、協議に応じる可能性を示唆した。

米当局者は26日、政権はイラン政権が「条件を理解している」なら協議に応じると改めて表明したと述べた。

一方イランは、米国による攻撃の可能性に備えている。首都テヘランでは25日、革命広場に巨大な壁画が現れた。壁画には星条旗を掲げた軍艦の上空を飛ぶジェット戦闘機群が描かれている。

イランはここ1週間、米国に対する発言を激化させており、いかなる攻撃に対しても中東全体を不安定化させるほどの武力で対処すると警告している。

イラン外務省報道官は26日、記者団に対し、イランは米国からのいかなる侵略にも「後悔させる」対応で応じる能力が「十分すぎるほどある」と語った。