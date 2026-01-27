パーソル、小中学校向けキャリア教育活動で「いーたいけんアワード」優秀賞を受賞
パーソルホールディングスは1月23日、同社が提供する小中学校向けキャリア教育プログラム「"はたらく"を考えるワークショップ」が、令和7年度「いーたいけんアワード(青少年の体験活動推進企業表彰)」の優秀賞を受賞したことを発表した。
"はたらく"を考えるワークショップ
「"はたらく"を考えるワークショップ」は、全国の小学校・中学校に無償で提供している小学4年生から中学3年生を対象にしたキャリア教育プログラム。同グループのキャリアアドバイザーらが講師を務め、主体的なキャリア形成に必要な力を養う授業を提供する。2018年の開始以来、全国45を超える都道府県で、678校、7万2,521名の子どもたちを対象に実施してきた。
「いーたいけんアワード」は、文部科学省が青少年の体験活動の機会の推進を図ることを目的に、企業が社会貢献活動の一環として実施した青少年の体験活動に関する優れた取り組みを表彰するもの。同社のワークショップは令和5年度の優秀賞に続き、2回目の受賞となる。
"はたらく"を考えるワークショップ
