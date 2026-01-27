【「名探偵コナン メモリアルコナン」、「名探偵コナン コナンモチーフ」】 2月1日11時より販売 価格：各3,850円

ほぼ日は、「名探偵コナン」とコラボレーションした4月はじまり版の「ほぼ日手帳2026 spring」2種を2月1日11時より販売する。価格は「名探偵コナン メモリアルコナン」、「名探偵コナン コナンモチーフ」ともに3,850円。

本商品は、週刊少年サンデーで連載中の国民的推理マンガ「名探偵コナン」とのコラボレーションによる手帳。週間レフトタイプweeksのデザインをベースに、原作イラストをたっぷり300点以上使用した特別版となっている。

また、コナンも憧れる英国の名探偵の装いからイメージしたクラシカルなデザインの手帳カバー2種や、手帳と一緒に使用できる文具7アイテムもラインナップしている。販売場所はほぼ日オンラインストア、TOBICHI(東京・京都)、全国のロフト、楽天市場、Amazonほか。ただし、発売時刻や取扱商品は店舗によって異なる。

手帳「名探偵コナン メモリアルコナン」、「名探偵コナン コナンモチーフ」

ほぼ日手帳weeksの使いやすいデザインはそのままに、「名探偵コナン」の原作イラストを全ページに配置。ほぼ日手帳の「日々の言葉」がごくたまに、キャラクターのセリフや青山剛昌氏セレクトの言葉に替わる演出も用意されている。

キャラクターが毎月変わる月間カレンダー

3月から2027年4月を収録した月間カレンダーでは、毎月異なるキャラクターにスポットライトを当て、コミックス107巻分からキャラクターの様々な表情のコマを選んでレイアウトされている。

「名探偵コナン」仕様の特別なおまけページ

巻末には「名探偵コナン」のイラストとエピソードをもとにした「おまけページ」をたっぷり収録。「いつかは役立つ探偵豆知識」、「欲望の標的〈ターゲット〉」、「手帳に使える暗号表」など、この手帳にしかない7つの企画が盛り込まれている。

シーンや好みで選べる、2種類の表紙デザイン

【メモリアルコナン】

「メモリアルコナン」は、コナンを中心に「名探偵コナン」に登場するキャラクターが集まったカラーイラストを表紙にしたweeks。コミックスの100巻発売を記念して描かれた集合イラストをキャンバスのような質感の素材にプリントしている。

【コナンモチーフ】

ネクタイ生地を使った「コナンモチーフ」は、コナンが着ているジャケットをイメージしたブルーのweeks。「名探偵コナン」の世界観を象徴するアイテムをネクタイ生地の織りで表現している。実際にネクタイに使われる生地を使っているため、織目の手触りが心地よく、シルキーな光沢がある。

「腕時計型麻酔銃」モチーフの下敷きも付属

「名探偵コナン」シリーズのweeksには、「腕時計型麻酔銃」モチーフの下敷きも付属。腕時計のフタをイメージした透明の窓から向こう側が見える、コラボ限定のデザインとなっている。

英国の名探偵の装いからイメージした、クラシカルなデザインのカバー

手帳カバー Case Closed! オリジナル(A6)サイズ用 7,700円/ カズン(A5)サイズ用 8,800円

コナンも憧れる英国の名探偵の装いからイメージしたクラシカルなデザインのカバー。内側には「名探偵コナン」から抜き出した、いくつもの名シーンが並んでいる。さらに、コミックスの裏表紙でおなじみの鍵穴をモチーフにしたポケットも用意。カードや写真を差し込むと鍵穴から見える。

コナンたちがデザインされた文具も登場！

手帳といっしょに使用できる文具も登場。手帳をデコレーションするのにぴったりな、クリアスタンプやシール、文具をたっぷり収納できるstappoなど、全7アイテムがラインナップしている。

喜怒哀楽シールセット 660円／クリアスタンプ 1,980円／神出鬼没!? 怪盗キッドのマジカルポケット 660円／「代弁」ふせん 660円／事件の予感？ メモパッド 770円／トリプルフェイスメモセット（安室透・降谷零・バーボン） 990円／stappo コナンモチーフ 4,400円

(C)青山剛昌/小学館