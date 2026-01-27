ハル・シティのMF平河悠

25歳の日本人ウインガーが見せた衝撃ドリブルが、サッカーの母国を沸かせている。英2部ハル・シティに所属する25歳MF平河悠が、第29節スウォンジー・シティ戦に出場。スピードに乗った“4人抜き”ドリブルを見せると、日本人ファンからも称賛が相次いでいる。

左サイドでボールを受けた平河。ハーフウェイライン辺りから一気にスピードに乗ってDFを置き去りにすると、中央にカットインして、追ってきたDFを交わす。続いて迫ってきた2人のDFの間を見事にステップで突破。ペナルティーエリアの手前まで持ち込むと、豪快に右足でシュートを放った。

惜しくも相手GKに阻まれたが、目の覚めるようなドリブル突破にスタジアムは熱狂。今月中旬にブリストル・シティから期限付き移籍加入した平河は、アシストを記録した前節に続き、2-1の勝利に貢献。目の肥えた現地のサポーターを沸かした。

ハル・シティ公式Xがプレー動画を公開すると、ネット上の日本人ファンも反応。賛辞の声を送っている。

「NEXT三笘と言われた(主に町田サポに)平河悠が戻ってきた」

「さらに速くなった」

「三笘薫と同じくらいドリブルうまい」

「右も左もできるが、左のがはるかに強い」

「あのドリブルランやばい！平河加入してから右サイドが完全に生きてる」

「クロス精度とスピード、Championshipレベルで抜けてるわ。もっと出場時間増やしてほしい」

「デビュー戦から目立ってたけど、最近の試合の突破は神。ウィンガーとして完璧」

「ドリブルで相手をぶち抜くシーンが増えてきてる。代表復帰も見えてきたかも」

「あのスピードと切れ味、J時代から好きだったけどイングランドでも通用してるの嬉しい」

平河は24年パリ五輪代表に選出。25年6月のオーストラリアとの強化試合でA代表に初招集されている。



