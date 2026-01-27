池松壮亮、仲野太賀の大河ドラマ出演に「あそこに到達したんだ！」と喜ぶ
俳優の池松壮亮（35歳）が、1月24日に放送されたトーク番組「豊臣兄弟！トークスペシャル 仲野太賀×池松壮亮」（NHK総合）に出演。10代の頃から親交のある仲野太賀が大河ドラマの主役に抜擢されたことに「あそこに到達したんだ！ということに、あまりにもうれしくて」と喜んだと語った。
NHK大阪ホールで、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の初回放送が行われた際に、主演の仲野太賀と池松壮亮によるトークショーも開催され、その様子が放送された。
大河ドラマの主役に抜擢されたことに、仲野本人も驚いたと話すが、池松も10代の頃から知っている仲野が主役になったことに「あそこに到達したんだ！ということに、あまりにもうれしくて。家にいたんですけれど、すぐに連絡して『本当に良かった本当に良かった』と言って喜んでいた」が、次の日NHKから「あれ、兄弟の話で」と兄の秀吉役をオファーする電話があったという。
池松は今まで映画を中心に活動してきて、撮影に1年半かかるという大河ドラマに身体を預けるのは無理なのではないかと思ったが、当時、入院していた父親が、11歳からキャリアを積んでいる池松の大河ドラマ出演に「見たことがないくらい喜んでいて『なんとか見たい』と。我が息子が秀吉を演じているのを見たいと言ったのが、そのことが何か結構衝撃的で」と話し、今となってはこうした大きな作品で1年半関われることは「とても幸せですし、本当に良かった」と語った。
