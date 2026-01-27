近畿地方は、今夜遅くなると北部から広く雨や雪が降り、29日(木)と30日(金)は大雪の恐れがあります。早めに備えておきましょう。

今日27日(火)は中部や南部で日差しあり 一週間ぶりに気温が二桁の所も

今日27日(火)の近畿地方は、北部では雲の多い天気が続き、日中も弱い雨や雪の降る所がありますが、中部や南部では日差しの届く所が多いでしょう。日中の気温は、各地で昨日より高くなり、中部や南部では10℃前後まで上がる見込みです。大阪市では、すでに気温が10℃を超えており、一週間ぶりに二桁となっています。厳しい寒さは少し和らぐでしょう。気温が上がるため、積雪の多い所では雪崩や屋根からの落雪に注意が必要です。

なお、今夜には再び冬型の気圧配置となり、北から寒気が流れ込む見込みです。今夜遅くからは北部で広く雨や雪が降るでしょう。

今週後半29日(木)と30日(金)は北部で再び雪の降り方が強まる恐れ

明日28日(水)から週末にかけては、冬型の気圧配置が続く見込みです。特に、29日(木)と30日(金)は冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が流れ込むでしょう。このため再び厳しい寒さとなり、北部を中心に雪の降り方が強まりそうです。兵庫県と京都府では、29日(木)と30日(金)は、警報級の大雪となる可能性があります。すでに雪が多く積もっている所でも、さらに積雪が増えそうです。また、30日(金)は北部だけでなく、中部や南部でも雪雲の流れ込む所があるでしょう。

今週後半、再び雪が強まる前に雪への備えをしてください。除雪作業をする際は、必ず二人以上で声をかけ合いながら行いましょう。

風雪・大雪・低温に伴うリスク

風雪や大雪、低温によって以下のようなリスクがあります。



(1)停電(倒木や雪の重みで電線が切れることで発生する恐れがあります。)

停電に備えて、懐中電灯や防寒着、毛布などを準備しておくと良いでしょう。

また、電源を確保するため、モバイルバッテリーも用意しておくと安心です。



(2)水道凍結(最低気温がマイナス4℃以下になる時や真冬日が続いた時に凍結する可能性があります。)

事前に、水道管の中から、水を抜いておきましょう。また、屋外で、むき出しになっている水道管やメーターは、発泡スチロールなどの保温材を使って、専用テープでしっかりと巻き、保温しておいてください。



(3)商品の品薄(交通網マヒによる物流遅延により発生する可能性があります。)

事前に食料品は少し多めに買い、暖房用の燃料も少し多めに確保すると安心です。