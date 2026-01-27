セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年1月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」

登場時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約4×4×5cm

種類：全6種（ミッキーマウス、ミニーマウス、プルート、プー、ディズニー スティッチ、ディズニー マリー）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

たまご型の布帛素材でできたマスコット「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」がセガプライズに登場。

コロコロの形状がとってもかわいくて、思わず集めたくなります。

たまご型のマスコットに、キャラクターの特徴が詰まっているのがポイントです！

ミッキーマウス

たまご型のマスコットで「ミッキーマウス」の特徴をとらえたユニークなプライズ。

単体でも、シリーズで集めても楽しいマスコットです☆

ミニーマウス

特徴的な水玉模様のリボンとスカートを表現した「ミニーマウス」のたまご型マスコット。

「ミッキーマウス」とペアで飾りたくなります！

プルート

「プルート」のマスコットは、舌を出したキュートな表情。

垂れた耳や首輪もしっかり再現されています☆

プー

にっこりスマイルの「プー」をたまご型で表現。

黄色・赤・黒の3色で表現された「プー」に思わず笑みがこぼれそう☆

ディズニー スティッチ

「リロ＆スティッチ」シリーズに登場する、暴れん坊のエイリアン「ディズニー スティッチ」

たまご型マスコットのなかに、特徴的な要素が詰め込まれています！

ディズニー マリー

『おしゃれキャット』に登場する、子ネコの「ディズニー マリー」

ピンクのリボンや首輪など、「ディズニー マリー」のおしゃれさがしっかり再現されたマスコットです☆

たまご型がユニークで集めたくなる、ディズニーキャラクターのマスコット。

セガプライズの「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」は、2026年1月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

