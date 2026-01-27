ユニークなたまご型マスコット！セガプライズ「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年1月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」
登場時期：2026年1月23日より順次
サイズ：全長約4×4×5cm
種類：全6種（ミッキーマウス、ミニーマウス、プルート、プー、ディズニー スティッチ、ディズニー マリー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
たまご型の布帛素材でできたマスコット「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」がセガプライズに登場。
コロコロの形状がとってもかわいくて、思わず集めたくなります。
たまご型のマスコットに、キャラクターの特徴が詰まっているのがポイントです！
ミッキーマウス
たまご型のマスコットで「ミッキーマウス」の特徴をとらえたユニークなプライズ。
単体でも、シリーズで集めても楽しいマスコットです☆
ミニーマウス
特徴的な水玉模様のリボンとスカートを表現した「ミニーマウス」のたまご型マスコット。
「ミッキーマウス」とペアで飾りたくなります！
プルート
「プルート」のマスコットは、舌を出したキュートな表情。
垂れた耳や首輪もしっかり再現されています☆
プー
にっこりスマイルの「プー」をたまご型で表現。
黄色・赤・黒の3色で表現された「プー」に思わず笑みがこぼれそう☆
ディズニー スティッチ
「リロ＆スティッチ」シリーズに登場する、暴れん坊のエイリアン「ディズニー スティッチ」
たまご型マスコットのなかに、特徴的な要素が詰め込まれています！
ディズニー マリー
『おしゃれキャット』に登場する、子ネコの「ディズニー マリー」
ピンクのリボンや首輪など、「ディズニー マリー」のおしゃれさがしっかり再現されたマスコットです☆
たまご型がユニークで集めたくなる、ディズニーキャラクターのマスコット。
セガプライズの「ディズニーキャラクター サニーサイドバディーズ」は、2026年1月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
