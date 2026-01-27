衆議院選挙が27日公示されました。

長野県内5つの小選挙区では午後１時現在、あわせて16人が立候補を届け出ていて12日間の選挙戦に入りました。

■長野1区 ※届け出順

日本維新の会・新人 若狭清史（45）

中道改革連合・前職 篠原孝（77）

自民党・元職 若林健太（62）



【各候補の第一声】

若狭清史候補（維新・新）

「従来より訴えている政策。税のあり方の問題、地方分権、外交、この3つをきっちり訴えていきます」





篠原孝候補（中道・前）「やっぱり困っている人のところに手を差し伸べる、目を向ける、これが大事じゃないかと思っております」若林健太候補（自民・元）「高市内閣の政策をそのど真ん中で訴え、政策本位の選挙として戦い抜き、この北信の未来を開く選挙としてまいりたいと思います」

■長野2区 ※届け出順

日本維新の会・新人 手塚大輔（43）

中道改革連合・前職 下条みつ（70）

参政党・新人 竹下博善（43）

自民党・新人 藤田ひかる（35）

■長野3区 ※届け出順

れいわ新選組・新人 山口孝司（61）

自民党・前職 井出庸生（48）

参政党・新人 仁科裕貴（28）

中道改革連合・前職 神津健（49）

■長野4区 ※届け出順

共産党・新人 武田良介（46）

自民党・前職 後藤茂之（70）

国民民主党・新人 花岡明久（46）

■長野5区 ※届け出順

自民党・前職 宮下一郎（67）

中道改革連合・前職 福田淳太（32）



立候補の届け出は27日午後5時までです。

選挙戦では「高市政権の是非」や「消費税の減税や廃止」、「外交・安全保障政策」などを争点に論戦が交わされています。衆議院選挙は2月8日投開票で、28日から期日前投票が行われます。