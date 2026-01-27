テレビ信州

衆議院選挙が27日公示されました。
長野県内5つの小選挙区では午後１時現在、あわせて16人が立候補を届け出ていて12日間の選挙戦に入りました。

■長野1区　※届け出順
日本維新の会・新人　若狭清史（45）
中道改革連合・前職　篠原孝（77）
自民党・元職　　　　若林健太（62）

【各候補の第一声】
若狭清史候補（維新・新）
「従来より訴えている政策。税のあり方の問題、地方分権、外交、この3つをきっちり訴えていきます」

篠原孝候補（中道・前）
「やっぱり困っている人のところに手を差し伸べる、目を向ける、これが大事じゃないかと思っております」

若林健太候補（自民・元）
「高市内閣の政策をそのど真ん中で訴え、政策本位の選挙として戦い抜き、この北信の未来を開く選挙としてまいりたいと思います」

■長野2区　※届け出順
日本維新の会・新人　手塚大輔（43）
中道改革連合・前職　下条みつ（70）
参政党・新人　　　　竹下博善（43）
自民党・新人　　　　藤田ひかる（35）

■長野3区　※届け出順
れいわ新選組・新人　山口孝司（61）
自民党・前職　　　　井出庸生（48）
参政党・新人　　　　仁科裕貴（28）
中道改革連合・前職　神津健（49）

■長野4区　※届け出順
共産党・新人　　　武田良介（46）
自民党・前職　　　後藤茂之（70）
国民民主党・新人　花岡明久（46）

■長野5区　※届け出順
自民党・前職　　　　宮下一郎（67）
中道改革連合・前職　福田淳太（32）

立候補の届け出は27日午後5時までです。

選挙戦では「高市政権の是非」や「消費税の減税や廃止」、「外交・安全保障政策」などを争点に論戦が交わされています。衆議院選挙は2月8日投開票で、28日から期日前投票が行われます。