ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、ディズニープリンセスをモチーフにしたアイテムを紹介していきます☆

ケイウノ「ディズニープリンセスデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、ディズニープリンセスをモチーフにしたジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。

それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。

大好きな物語のシーンがよみがえる『シンデレラ』のフルオーダーメイド腕時計

物語の中でお客さまが特に好きなシーンを基にデザインしました。

さらに2種類の金属でお作りし、ネズミの「ジャック」と「ガス」の上着をローズゴールドにしたのもポイントです。

Customer’s Story

『シンデレラ』の中でも、ピンクのドレスを仕立てるシーンが好きで、デザインしていただきました。

母と相談しながら依頼する過程も楽しく、良い想い出になっています。

細かなところまで世界観を表現！『白雪姫』モチーフのファッションリング

赤い石を主役に、作品に登場する“鏡”の装飾をイメージしてデザイン。

側面には透かし模様で食べかけのリンゴが。

石座やアームのあしらいを細部まで繊細に表現しました。

Customer’s Story

大好きな『白雪姫』を連想する赤い石を使いオーダーしました。

たくさんのモチーフをデザインに入れながらも、ジュエリーとしてもかわいい仕上がりなのが嬉しいです。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

わくわくしながらデザインした大好きなディズニープリンセスをモチーフにしたジュエリー。

ケイウノ「ディズニープリンセスデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした！

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post シンデレラや白雪姫モチーフも！ケイウノ「ディズニープリンセスデザイン オーダーメイドジュエリー」ストーリー appeared first on Dtimes.