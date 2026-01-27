宮沢りえ、エレガントな和服で『徹子の部屋』SP登場 森田剛らと立ち上げたブランド秘話→鶴瓶のスタイル絶賛
俳優の宮沢りえが、2月1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）に出演する。
【番組カット】鶴瓶＆さんまと！笑顔でトークする宮沢りえ
俳優の大先輩として黒柳を敬愛する宮沢は、紺地に四季折々の花を刺繍したエレガントな和服をまとい、祝福に駆けつける。鶴瓶＆さんまを交えたトークでは、実はアクティブ派で、休日はスノーボードやゴルフに打ち込んでいると意外な一面を告白。そして宮沢が、森田剛らと立ち上げたブランドで、鶴瓶をモデルに起用したことが話題に。さらに、“鶴瓶はスタイル抜群！”と、絶賛する宮沢。それを聞いたさんまは自分にオファーが来なかったことを悔しがり…さんまは、宮沢が15歳の頃に初対面した時の秘話を明かす。
来年で芸能生活40年を迎えるという宮沢。『徹子の部屋』初登場は、1992年、19歳。当時の自身の姿を見て、思わず出た一言とは。『徹子の部屋』50周年お祝いSPだからこそ実現した“超豪華クロストーク”は必見だ。
【番組カット】鶴瓶＆さんまと！笑顔でトークする宮沢りえ
俳優の大先輩として黒柳を敬愛する宮沢は、紺地に四季折々の花を刺繍したエレガントな和服をまとい、祝福に駆けつける。鶴瓶＆さんまを交えたトークでは、実はアクティブ派で、休日はスノーボードやゴルフに打ち込んでいると意外な一面を告白。そして宮沢が、森田剛らと立ち上げたブランドで、鶴瓶をモデルに起用したことが話題に。さらに、“鶴瓶はスタイル抜群！”と、絶賛する宮沢。それを聞いたさんまは自分にオファーが来なかったことを悔しがり…さんまは、宮沢が15歳の頃に初対面した時の秘話を明かす。
来年で芸能生活40年を迎えるという宮沢。『徹子の部屋』初登場は、1992年、19歳。当時の自身の姿を見て、思わず出た一言とは。『徹子の部屋』50周年お祝いSPだからこそ実現した“超豪華クロストーク”は必見だ。