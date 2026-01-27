浅田舞＆真央『徹子の部屋』SP登場 現在の年齢に徹子が驚き「ちっとも変わってないのにビックリ」
浅田舞＆真央姉妹が、2月1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）に出演する。
【番組カット】鶴瓶＆さんまも参戦！浅田舞＆真央姉妹と爆笑トーク
グレー＆ブラウンのワンピースというシックな装いで登場した、舞＆真央姉妹。黒柳は「しばらくでしたね！」と久々の再会を喜ぶが、現在、舞が37歳、真央が35歳だと聞いて「えーー！初めてお会いしたとき10代だったじゃない！ちっとも変わっていないのにビックリ…」と時の流れに驚きまくる。
続いて、2006年、舞が17歳、真央が15歳で番組初登場したときの秘蔵映像を振り返ると、2人は「懐かしい…やっぱり幼いですね！」「こんなことしゃべっていたなんて…（笑）」と笑い合う。そして昨年、指導者として新たなスタートを切った真央は自身の名を冠したスケートリンクの話題や、姉妹でかき氷にハマっていることを告白。また、これからはじまる“ミラノ・コルティナオリンピック2026”についての思いも語る。
次のゲスト、鶴瓶＆さんまが登場すると、これまた大盛り上がり。実は鶴瓶もさんまも真央の大ファンで、さんまは真央と初共演したとき、「全財産をあげる」と発言したとか。その事実が黒柳から暴露されると、真央は「まだ（財産を）いただいてないです！」と返し、さんまを困らせる場面も見られる。
