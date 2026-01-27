¡Ú ÃæÀî²È¡¦ÎéÆó ¡Û¡¡ºòÆü¤Î¤´ÈÓ¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¤Ê...¡×¡¡Æ¬¤È¿ÈÂÎ¤Î¿ê¤¨¼Â´¶¡¡¡Ö°®ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÃæÀî²È¡Ê¹ä¤µ¤ó¡¢Îé¥Ë¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ëÀîÌø¡×¼õ¾ÞºîÉÊÈ¯É½²ñ¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ë¤È¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÎÏ¡¦µ¤ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿³ºº°÷¾Þ¤Î¡ÖÃæÀî²È¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¡¡¸ÞÊ¬Á°¤è¤ê¡¡¸ÞÇ¯Á°¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¡40Âå¡¡¤µ¤´¤¸¤ç¤¦ ¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦°ì¶ç¡£
¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Ë¡¢¹ä¤µ¤ó¤Ïà¥é¥¸¥ª¤ÇÀÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎÏÃ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤Î¤¦¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤á¤È¡¢¶¦´¶¡£ÎéÆó¤µ¤ó¤âàÀÎÏÃ¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¤«·îÁ°¡¢1½µ´ÖÁ°¤È¤«...¤¤Î¤¦¤ÎÃë¤´¤Ï¤ó²¿¿©¤Ù¤¿¤È¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤á¤È¡¢ð÷¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹ä¤µ¤ó¤«¤éÎéÆó¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÃë¤´¤Ï¤ó¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÎéÆó¤µ¤ó¤Ïà¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤±¤Ê...¤Ç¤Æ¤±¤§¤Ø¤óá¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÍÍ»Ò¡£¹ä¤µ¤ó¤Ë¡¢ÄÉ·â¤Ç¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤âà¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿...¡©á¤È¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹ä¤µ¤ó¤ÏÎéÆó¤µ¤ó¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢à¥µ¥ÐÄê¿©¤Ç¤¹á¤È¡¢Â¨Åú¡£·»¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¹ä¤µ¤ó¤Ë¡¢ÎéÆó¤µ¤ó¤Ïà¤á¤Ã¤Á¤ã³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ä¤óá¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÀî²È¤Î2¿Í¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¹ä¤µ¤ó¤Ïà55ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢50ºÐ¤Î»þ¤è¤ê¤â...á¤È¡¢¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£ÎéÆó¤µ¤ó¤âà¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç°®ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿á¤È¡¢¿ê¤¨¤¬¿ôÃÍ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¡£¶ÚÆùÎÌ¤òÂ¬¤ë¡Ö»ØÎØ¤Ã¤«¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î¤¿¤á¥º¥Ü¥ó¤ò¤á¤¯¤êÂ¤òÏª½Ð¤·¤¿¹ä¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢ÎéÆó¤µ¤ó¤¬à¤á¤Ã¤Á¤ã´¥Áç¤·¤Æ¤ë¡ªá¤È¡¢°ì¸À¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿ÅìµþÂç³Ø¹âÎð¼Ò²ñÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¶µ¼ø¤ÎÈÓÅç¾¡Ìð¤µ¤ó¤«¤é¤âà¤½¤ì¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂêá¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¹ä¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÖÊÒÂÎ©¤Á¥Æ¥¹¥È¡×¤ä¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤Ê¤ó¤È¤«Á´¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¤«¤â¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¹ä¤µ¤ó¤Ïà¡ÊÎéÆó¤µ¤ó¤¬¡ËºÇ¶á¡¢ÉÑÈË¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢¹ðÇò¡£à¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤Ê¤¡...á¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Â¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÎéÆó¤µ¤ó¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¹ä¤µ¤ó¤Ïà¡Ö¥Ø¥§¡ª¥Õ¥ó¡ª¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¤Õ¤¶¤±ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ä¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Ç¤âÀîÌø¤òÈ¯É½¡£¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¡¡²¿¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¡¤Ï¤èµ¢¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¹ä¤µ¤ó¤¬àÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë½Ð¤ëÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯²È¤ËÁá¤¯µ¢¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¿¤¤á¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÎéÆó¤µ¤ó¤âà2¿Í¤È¤â¤³¤ìá¤È¡¢ð÷¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢¹ä¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î±þÊçºîÉÊ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆàÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤Î¿Í¡¢50ºÐ¤Ç¤â60ºÐ¤Ç¤â70ºÐ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¿Í¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤á¤È¡¢¾Ð´é¡£ÎéÆó¤µ¤ó¤âà¤µ¤Ã¤¤Î¤³¤È¤â¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ëá¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
