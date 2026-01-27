タレントの鈴木奈々（37）が26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の交友関係について語った。

この日はお笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつとトークを展開。安藤がバンドマンの友人が多いとの話になると、鈴木は自身については「関係がないんで。バンドマンと遊ばない。男と遊ばないわ。男性と遊んでない、最近」と打ち明けた。

「まあたまに友達と遊びます、そのときに○○くん連れてきていい？みたいなのはありますよ。彼氏連れてきていい？とか。そっちの方がいい」とも語った。

「うちも連れてきたいですよね、早く」と鈴木。彼氏が「いないんですよ」と小声で明かすと、「このラジオで訂正しておきたいことがあって。本当にこの場を借りて、マジで、今日言うぞ！って決めていたんですよ」と力を込めた。

そうして「あたし、今なんかマジで、噂になっているんですよ。鈴木奈々、離婚してからやりまくってるって」とぶっちゃけ。

安藤が平然と「やりまくってないの？」と続けると、鈴木は「やりまくってないわ！1回もしてない。やめてください！」と笑いながら制止。「本当に、マジで最近会う人会う人に」言われるとぼやいてみせた。

「本当に、マジで本当にニュースにしてほしいんですけど」と鈴木。「やりまくってないのに、誰かがXで」バラエティー番組などでの発言を歪曲して切り取った動画を作って投稿しているとも語った。

最近出演したバラエティー番組のスタッフからも笑いながら指摘を受けたという。「本当にひどくない？ここで言わせてください。あたしマジで、離婚してから、4年前ぐらいですね離婚したの。1回もやってない。聞いてください、命懸けます」と繰り返した。