タレントのまつきりなさんは1月25日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：まつきりなさん公式Instagramより）

写真拡大

タレントのまつきりなさんは1月25日、自身のInstagramを更新。芸人夫と息子との帰省ショットを披露しました。

【写真】まつきりなの芸人夫＆息子との帰省ショット

「きょんさんとおばあちゃんのツーショット良すぎる」

まつきさんは「地元岡山倉敷へ」とつづり、5枚の写真を投稿。初めて家族みんなで実家に泊まった際の様子を披露しています。1枚目は、夫でお笑いコンビ・コットンのきょんさんと息子と実家の居間でくつろぐ家族ショットです。

初めて祖母に“ひ孫”を紹介でき、大喜びしてくれたという温かいエピソードを明かし、5枚目にはきょんさんが祖母にバラの花を渡すシーンも掲載。最後には「大好き岡山」と地元愛をつづっています。

ファンからは、「素敵なお写真」「とっても素敵な笑顔のご家族写真」「最初と最後の写真泣けます」「スタンプの奥のおばあちゃんの笑顔が余裕で脳内再生できる」「きょんさんもおばあちゃんのツーショット良すぎる」と、称賛の声が相次ぎました。

「今年もどうぞよろしくお願いします」

3日には「今年もどうぞよろしくお願いします」と、正装した家族ショットを公開していたまつきさん。ファンからは、「とっても素敵な笑顔ーー！」「着物姿もとっても素敵」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)