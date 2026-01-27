28日(水)以降再び冬型の気圧配置になる見込みです。その後週末にかけては北陸など日本海側では、発達した雪雲が流れ込むおそれがあります。大雪に注意、警戒が必要です。

28日午後9時の予想天気図です。次第に冬型の気圧配置になる見込みです。

29日(木)午前9時には冬型の気圧配置がさらに強まり、日本海での等圧線の間隔が小さくなっています。30日(金)には冬型がさらに強まりそうです。

北陸の上空およそ1500メートルでは、週の後半にかけては−10度前後まで低下しそうです。寒さが厳しく、雪の降り方もまた強まりそうです。

28日の雪と風の予想ですが、低気圧の影響で東北日本海側の北部では風が吹きつけるような状態になり、雪が降り続くところがあるでしょう。

29日は、発達した雪雲が山陰から北陸、東北の日本海側にかかりそうです。風が収束し発生する雪雲が流れ込むところでは大雪のおそれがあります。

夜遅くには、福井県などで雪の降り方が強まるおそれがあります。

30日(金)も、山陰や近畿北部、北陸から東北の日本海側では、北西の風が強く一日を通して雪が降るでしょう。

北陸では、29日ごろから雪の降り方が強まりそうです。気温も低く、最低気温が氷点下の冬日が続きそうです。また、北よりの風が強まるでしょう。

すでに、これまでの雪で道路状況の悪いところは多くありますが、さらに積雪が増えるおそれがあります。交通障害などに注意・警戒が必要になりそうです。

雪が積み重なることで雪崩のリスクが増すおそれもあります。週の後半にかけての気象の情報には十分注意をするようにしてください。