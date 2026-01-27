「パパ？」原嘉孝、赤ちゃんを抱く姿に反響「泣けてくる」「パパモードがこんなにも美しいなんて！」
timeleszの原嘉孝さんは1月26日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱く姿を公開しました。
【写真】原嘉孝が赤ちゃんを抱く姿
また「#クリーニングしてくれた #お返しに #たくさん頭吸った」と、ユーモアたっぷりなハッシュタグを付けています。
ファンからは、「原ちゃんと赤ちゃん幸せ空間すぎる」「やばい尊い」「うん？原ちゃんパパ？」「パパみがすごい！！ときめく！！」「なんだろう。泣けてくる」「原パパもベィビーさんも可愛いい」「メイクなしで、パパモードがこんなにも美しいなんて！！！」「原くん絶対いいパパなりそう」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
「最高に癒されました！！！」原さんは「歯」とつづり、5枚の写真を投稿。地元の集まりでのワンシーンのようで、ソファに座って赤ちゃんを抱く姿を披露しています。1枚目では赤ちゃんが原さんの口元を指差し、2枚目では唇を触り、4枚目では歯を触っています。ほっこりする2人の様子です。
「LIVE関連 オフショ」普段は自身のInstagramで仕事のオフショットをたびたび公開している原さん。10日には「LIVE関連 オフショ」と、笑顔がすてきなオフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
