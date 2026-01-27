年末に普通車が満席で仕方なく「のぞみ」のグリーン車に乗ったのですが、静かな車内が快適でびっくり！ “5000円以上割高”ですし、やはり「高年収のビジネスパーソン」が乗っているのでしょうか？

「のぞみ」のグリーン車はビジネスパーソン向け設備が充実

まず普通車とグリーン車では座席配列に大きな違いがあります。普通車は3列+2列の横並び5席なのに対し、グリーン車は2列+2列の4席となっており、グリーン車の方が座席幅・間隔ともに広くゆったりしています。

また座席の機能も充実しており、コンセント（電源）・フットレスト・レッグウォーマー・読書灯を完備、そしてリクライニングも「シンクロナイズド・コンフォートシート」を採用し、長時間でも快適な座り心地を実現しています。

さらに、普通車では現在ワゴン販売は行われていませんが、グリーン車では座席のQRコードからフード・ドリンクの注文ができ、パーサーに届けてもらえます。このように、「のぞみ」のグリーン車は設備が充実していることが分かります。

料金体系が普通車よりも割高なことから、グループ客や家族連れが少なく、パーソナルスペースやプライバシーを確保しやすい環境にあるといえます。設備やサービスに価格以上の魅力を感じる場合、グリーン車も選択肢の1つとなるでしょう。

下記の表1は、のぞみ号の主要駅間の普通車指定席とグリーン車のおよその料金体系と差額になります（2026年1月時点）。東京駅発、通常期のおとな1人分（片道）の料金です。

表1

東京駅発 ～名古屋駅 ～新大阪駅 ～博多駅 普通車（指定席） 1万1300円 1万4720円 2万3810円 グリーン車 1万4960円 1万9590円 3万1070円 差額 +3660円 +4870円 +7260円

※出典：東日本旅客鉄道株式会社「えきねっと」を基に筆者作成



年収の高いビジネスパーソンほど「グリーン車をよく利用する」というデータも

株式会社JR東海エージェンシーが2023年10月に発表した「新幹線ユーザープロファイル」によると、東海道新幹線または山陽新幹線を月に1回以上利用する人をユーザーと定義した場合、世帯年収1000万円を超えるユーザーの割合は普通車では約29.5パーセントであったのに対し、グリーン車では約44.1パーセントであることが分かりました。

また新幹線ユーザーの約90パーセントをビジネスパーソンが占めており、職種を「経営・社業全般」と回答した普通車ユーザーは約8.2パーセントに留まりましたが、グリーン車ユーザーでは約19.8パーセントに上りました。

以上のことから、高年収のビジネスパーソンほどグリーン車を利用していると考えてよさそうです。なお、普通車ユーザーのうち世帯年収400万円未満の割合は約10.7パーセント、グリーン車ユーザーでも約10パーセントと大きな差は見られませんでした。



ビジネス用途ではグリーン車以外に「S Work車両」を利用する方法も

東海道新幹線では、2021年から普通車指定席の7号車は「S Work車両」に指定されています。Webミーティングや携帯電話の通話も座席で可能なほか、最低限の作業音はお互い様として許容するルールも存在し、より高いセキュリティ暗号化方式を採用した専用Wi-Fi「S Wi-Fi for Biz」も利用可能です。

さらに、追加料金2000円で7号車6～10番A・C席に設けられた「S WorkPシート」では、以下のような特別装備が設置されています。



・プライバシーを確保可能なパーティション（中央B席にパーティションを設置）

・パソコン作業に適したフロントテーブル（傾斜角度の調節や手前に引き出せる機能）

・ドリンクホルダー付きのサイドテーブル

移動中に作業を行うなら、グリーン車ではなくS Work車両を選ぶほうが合理的なケースもあります。



まとめ

グリーン車を利用している方に高年収層が多いことは確かですが、普通車ユーザー・グリーン車ユーザーそれぞれに占める世帯年収400万円未満の割合が同程度で、移動の目的や状況によって選択が分かれていると考えられます。

混雑回避や仕事のしやすさを重視するならグリーン車、通話やWeb会議を前提にするならS Work車両など、移動時間の使い方に合わせて選ぶと満足度が上がるでしょう。



出典

株式会社JR東海エージェンシー

東日本旅客鉄道株式会社 えきねっと

株式会社ジェイアール東海ツアーズ 2025年最新版 東海道新幹線の座席選び完全ガイド｜自由席・指定席・グリーン車の違いと得する予約術

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー