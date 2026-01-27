2児の母・石川梨華「私の至福のワンプレート」手料理写真公開「サクサクで美味しそう」「盛り付けも綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が1月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元モー娘。「盛り付けも綺麗」磯辺揚げ＆手羽中の唐揚げなど盛られたプレート
石川は「揚げたての味見が1番美味しい」とつづり、手料理の写真を投稿。半分にカットしたちくわが海苔の入ったサクサクの衣に包まれた「ちくわの磯辺揚げ」や、こんがりときつね色に揚がった「みんな大好き 手羽中の唐揚げ のりしお味」を披露した。
また「私の至福のワンプレート」と1枚の皿に少量のちくわの磯辺揚げと手羽中の唐揚げ、わかめときゅうりの和え物や彩り豊かな魚料理などを盛り付けた写真も載せ、「今日も幸せな食卓」と記していた。
この投稿に、ファンからは「サクサクで美味しそう」「食欲刺激される」「飯テロ」「盛り付けも綺麗」などの声が上がっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
