【モデルプレス＝2026/01/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が1月26日、自身のInstagramを更新。黒のオフショルダーワンピース姿を披露した。

【写真】21歳KPOP美女「プリンセスすぎる」胸元眩しいオフショルワンピ姿

◆ウォニョン、オフショルワンピ姿披露


ウォニョンは黒いオフショルダーワンピース姿で水を飲む様子を公開。美しい肩のラインとデコルテラインが際立つ1枚となっている。また、白いミニワンピース姿のCM撮影中のオフショットが多数公開されている。

◆ウォニョンのオフショルショットが話題


この投稿にファンからは「プリンセスすぎる」「透明感すごい」「デコルテ綺麗すぎ」「オフショル似合いすぎ」「息を呑む美しさ」などと言った反響が寄せられている。（modelpress編集部）

