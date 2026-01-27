「PRODUCE 101 JAPAN」第4弾、3月26日よりLemino独占無料配信決定 国民投票も開始
【モデルプレス＝2026/01/27】日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」が、3月26日21時より映像配信サービスLeminoにて独占無料配信決定。同日より投票サイトにて国民投票も開始される。
国民プロデューサー、SEKAIプロデューサーをはじめとする全世界の視聴者と共に、新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。過酷な競争から生まれる問題や挫折などを乗り越え、国民プロデューサーから投票を得た候補者たちだけがデビュー。デビューまで切磋琢磨し続ける候補者たちの姿も見どころだ。
【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」3月26日より配信開始
本シリーズはJO1、INIやME:Iなどを輩出してきた人気サバイバルオーディション番組の第4弾。今回の「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」では、番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、国籍や出身地などを問わず応募が可能となった（一部の地域を除く）。
このたび、映像配信サービスLeminoにて本番組が独占無料配信されることが決定。デビューをめざして集まった練習生たちが専門的なトレーニングとテストに取り組む激しい競争の中、困難に挑み、挫折を乗り越えながら同じ夢をめざす仲間と共に成長を遂げていく姿を視聴できるほか、「dアカウント」を作成すると「国民投票」に参加することができる。国民投票サイトからの投票以外にも「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」ではLeminoアプリをダウンロードすると追加投票として“Lemino投票”も可能となる。
◆「Mnet Plus」でグローバル配信決定
今回のシリーズでは、新たにCJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信も決定。日本以外に居住している人も 「Mnet Plus」を通じ、「SEKAI 投票」に参加できる。
◆「PRODUCE 101 JAPAN」とは
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。（modelpress編集部）
◆配信概要
■タイトル：「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
■配信日時：2026年3月26日（木）21：00〜 ※配信開始時間が遅れる場合あり
以降、毎週木曜日21：00より配信予定
■配信形態：広告付き無料配信
◆PRODUCE 101 JAPANシリーズ配信情報
■「PRODUCE 101 JAPAN」
■「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」
■「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」
※配信形態：広告付き無料配信中
