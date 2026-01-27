華原朋美、ベリーショートに劇的イメチェン「思わず二度見」「新鮮で似合ってる」絶賛＆驚きの声
【モデルプレス＝2026/01/27】歌手の華原朋美が1月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】激痩せ話題の51歳歌手「思わず二度見」新鮮なベリーショート姿
華原は「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」「髪切っちゃったっ」とつづり、新しいヘアスタイルで撮影した写真を投稿。肩から鎖骨あたりまであった髪をばっさりとカットし、美しい首筋が際立つベリーショートスタイルにイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿は「新鮮で似合ってる」「首筋が綺麗」「別人みたい」「思わず二度見」と反響を呼んでいる。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、翌年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】激痩せ話題の51歳歌手「思わず二度見」新鮮なベリーショート姿
◆華原朋美、新ヘアスタイル披露
華原は「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」「髪切っちゃったっ」とつづり、新しいヘアスタイルで撮影した写真を投稿。肩から鎖骨あたりまであった髪をばっさりとカットし、美しい首筋が際立つベリーショートスタイルにイメージチェンジした姿を披露した。
◆華原朋美の投稿に「別人みたい」と反響
この投稿は「新鮮で似合ってる」「首筋が綺麗」「別人みたい」「思わず二度見」と反響を呼んでいる。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、翌年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】