【生ビール何杯でも1円】酔っ手羽　国内35店舗目オープンイベントを開催

大衆居酒屋「居酒屋革命 酔っ手羽（よってば）」は2月2日、国内35店舗目となる新店「静岡両替町店」をオープンする。

オープン初日となる2月2日は、17時から22時までの時間限定で、生ビール（ザ・プレミアム・モルツ）を1杯1円で提供する。物価高が続くなか、「気軽に飲みに行ける居酒屋」を体感してもらうことを目的とした企画で、これまでの新店オープン時にも大きな反響を呼んできたという。

【この記事のすべての画像(10点)を見る】酔っ手羽の定番人気メニュー「ジンジャー麻婆豆腐」「肉刺し盛り合わせ」「自家製もつ煮込み」「黒蜜きなこの雪見だいふく」など

■「居酒屋革命 酔っ手羽 静岡両替町店」店舗概要

・住所

静岡県静岡市葵区両替町2-5-4 両替町プラザビル1階

・アクセス

JR静岡駅から徒歩約6分

新静岡駅から徒歩約2分

・席数

57席

・営業時間

12:00〜翌6:00

■オープン記念イベント概要

・開催日時

2026年2月2日（月）17:00〜22:00

※店舗は翌6:00まで営業

・内容

生ビール（ザ・プレミアム・モルツ）を1杯1円で販売

（通常価格198円）

・利用条件

〈1〉2フードオーダー制

〈2〉利用時間120分制

〈3〉他の優待、クーポンとの併用不可

※オープン当日は予約不可

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業した大衆居酒屋。現在は首都圏を中心に国内34店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開しており、今回オープンする静岡両替町店を含めると36店舗目となる。

看板メニューは「伝説の手羽先（タレ）」。国産の大ぶりな手羽先を高温で揚げ、創業以来継ぎ足してきた秘伝のタレと8種のスパイスで仕上げる一品だ。手羽先料理コンテスト「第10回手羽先サミット」および「第15回からあげグランプリ 手羽先部門」で金賞を受賞した実績もある。

また、毎月18日（手羽の日）には手羽先を1本18円で提供するなど、価格インパクトのある企画を継続的に実施している。

毎月18日（手羽の日）は1本18円で提供

そのほか、ハイボールやレモンサワーの半額企画、飲み放題、手羽先や唐揚げの100円特売など、曜日ごとに内容が変わる「日替りイベント」を毎日開催しているのも特徴だ。

静岡両替町店は、JR静岡駅から徒歩6分、新静岡駅から徒歩2分という繁華街の中心に立地。57席を備え、昼飲みから深夜、朝方まで幅広い時間帯で利用できる店舗として、仕事帰りの会社員や若年層、観光客まで幅広い客層を見込んでいるという。

「居酒屋革命 酔っ手羽」日替りイベント

■「居酒屋革命 酔っ手羽」定番人気メニュー（一部）

◆自家製もつ煮込み（649円）

国産もつを、店舗仕込みの味噌ベーススープで長時間煮込み、とろとろの食感に仕上げた一品。

【画像】酔っ手羽「ジンジャー麻婆豆腐」「肉刺し盛り合わせ」「自家製もつ煮込み」「黒蜜きなこの雪見だいふく」など

◆ジンジャー麻婆豆腐（649円）

ピリ辛の麻婆豆腐に生姜を効かせた、後引く味わい。

◆伝説の餃子（3個429円／5個539円）

ニンニクと旨みがガツンと広がり、お酒が進むという。

◆若鶏の唐揚げ（3個429円／5個649円）

新鮮な若鶏を秘伝のタレに漬け込み、カラッと揚げた王道メニュー。

◆自家製月見つくね（649円）

粗挽き鶏つくねを香ばしく焼き上げ、濃厚な卵黄を添えた月見仕立て。甘辛ダレと黄身を絡めることで、まろやかな味わいを楽しめる。

◆肉刺し盛り合わせ（1,078円）

とろレバー、豚タン、ささみユッケなど、人気の肉刺しを盛り合わせた一皿。

◆黒蜜きなこの雪見だいふく（429円）

もっちりとした雪見だいふくに、黒蜜ときな粉をかけた和風デザート。