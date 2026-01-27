韓国ドラマが火をつけた「IP好循環」　原作ダウンロード数“147倍”が示す成功方程式とは

グローバルコンテンツ市場で存在感を強める韓国ドラマを起点に、ウェブトゥーンやウェブ小説との相乗効果が鮮明になっている。

1月に初回放送を迎えた『二度目の裁判』『スプリング・フィーバー』『愛する盗賊様よ』といった主要放送局のドラマ期待作は、いずれも検証済みのIP（知的財産権）を基盤としている。

注目すべきは、ドラマの成功が単なる視聴率にとどまらず、原作の売上急増へと直結する強力な「IP好循環エコシステム」が完成した点だ。

ドラマ界で進む「検証された面白さ」

2026年のドラマ市場の幕開けを告げたキーワードは、まさにウェブトゥーン・ウェブ小説だ。原作の知名度を追い風にした作品は、放送初期から急速な上昇基調を見せている。

『二度目の裁判』は第7話で全国視聴率11.4％（ニールセン・コリア基準）を突破し、自己最高記録を更新。『スプリング・フィーバー』（5.4％）と『愛する盗賊様よ』（7.0％）も順調な滑り出しを見せている。

（画像提供＝MBC）『二度目の裁判』

こうした現象の背景には、「強固なファンダム」の存在がある。

韓国コンテンツ振興院の「2025コンテンツIP取引現況調査」によると、視聴者が原作ベースのコンテンツを選ぶ主な理由は、「原作との違いへの好奇心」（38.4％）と「原作へのファン心理」（34.6％）であった。既存のファンダムが初期視聴率を支える「コンクリート支持層」として機能しているのだ。

制作効率の面でも肯定的な効果が確認された。同調査では、放送局の67.9％、映画会社の61.0％が、既存IPの活用によって制作費を削減できたと回答した。

また、放送業界の71.4％が企画・制作期間の短縮を実感しており、検証済みの原作が初期の試行錯誤を減らし、経済的効率性を高める「保証手形」であることが裏付けられた。

（写真提供＝tvN）『スプリング・フィーバー』

映像化の波及効果は、再び原作へと向かっている。ドラマをきっかけに流入した視聴者が、ウェブトゥーンやウェブ小説を購入する逆流入現象が、数値として明確に表れた。

チソン、パク・ヒスン、ウォン・ジナ主演の『二度目の裁判』は、ドラマ放送による最大の恩恵を受けた作品だ。ドラマ公開直後の2週間（1月2日〜15日）で、原作ウェブ小説のダウンロード数は、ティザー公開前と比べて実に147倍に急増した。同名ウェブトゥーンの閲覧数も、同期間に20倍以上に跳ね上がった。

（画像＝ネイバーウェブトゥーン）『二度目の裁判』ウェブトゥーン

アン・ボヒョン、イ・ジュビン主演の『スプリング・フィーバー』も、ドラマ公開（1月5日）後に原作ウェブトゥーンの閲覧数が10倍に急増。俳優と原作キャラクターの高いシンクロ率がオンラインコミュニティで話題となり、原作を探し求める動きが広がった。

戦略的な「同時公開」も奏功した。ナム・ジヒョン、ムン・サンミン主演の『愛する盗賊様よ』は、ドラマ放送の1週間前にウェブトゥーンを先行公開し、ファンダムを事前に温めた。その結果、ドラマは視聴率7.0％を記録し、Netflixの上位圏に定着。ドラマを視聴して続きが気になった視聴者が再びウェブトゥーンへ流入するという、双方向のシナジーを生み出した。

（画像提供＝KBS）『愛する盗賊様よ』

ネイバーシリーズはこうした熱気を追い風に、1月29日までウェブ小説『二度目の裁判』の50話分無料公開および、毎晩10時に無料利用券を配布するイベントを実施し、読者流入の加速を図る予定だ。

ウェブトゥーンやウェブ小説は、もはやドラマの「原作供給源」にとどまらない。映像化を通じて再び読者を呼び戻し、収益とファンダムを拡張する循環装置として機能している。検証済みIPを軸としたこの流れは、2026年の韓国コンテンツ産業を語るうえで欠かせない潮流となりそうだ。