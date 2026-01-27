【銀座コージーコーナー】バレンタイン向けチョコスイーツ7品を発売!1年ぶりに復活した「ガトーショコラ」や限定メニュー「生チョコミロワール」など
銀座コージーコーナーは、2026年1月30日から全国の生ケーキ取扱店で、バレンタイン向けのチョコスイーツを販売する。
ラインアップは全7品。期間限定の「コージープリンセス(苺&チョコ)」や「生チョコミロワール」のほか、1年ぶりに通年商品として登場する「ガトーショコラ」など、チョコレートの魅力が楽しめるスイーツを取りそろえた。
※北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。
◆コージープリンセス(苺&チョコ)
苺とチョコクリームで華やかに仕立てた季節限定のプチデコレーションケーキ。苺チョコホイップクリームをココアスポンジで挟み、上面にはまろやかなチョコクリームをハート形に絞った。仕上げに、ハート形のピックと苺を飾っている。
【価格】税込734円
【販売】1月30日〜2月15日頃
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:468kcal
たんぱく質:5.5g
脂質:33.7g
炭水化物:36.4g
食塩相当量:0.2g
ミルクチョコを使用した濃厚な生チョコを挟んだチョコスポンジと、スイートチョコを使ったなめらかな口どけのムースを重ねた。上面はココアグラサージュで鏡(ミロワール)のように仕上げている。
【価格】税込734円
【販売】1月30日〜2月15日頃
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:526kcal
たんぱく質:6.6g
脂質:37.6g
炭水化物:40.6g
食塩相当量:0.2g
口どけなめらかなチョコムースと濃厚なチョコレートガナッシュ、ほんのり甘ずっぱい苺ジャムを重ねた。上面はラズベリーグラサージュで鏡(ミロワール)のように仕上げている。
【価格】税込734円
【販売】1月30日〜2月15日頃
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:451kcal
たんぱく質:5.7g
脂質:29.7g
炭水化物:40.9g
食塩相当量:0.2g
昨年販売終了した「ガトーショコラ」を、1年ぶりに通年商品として発売する。
芳醇で奥深い味わいのチョコムースとほろ苦いココアスポンジ、上面に飾ったチョココポー(チョコを薄く削ったカール状のトッピング)の組み合わせが楽しめる。チョコムースには、コク豊かなチョコ･フルーティでほのかな酸味のあるチョコ･ナッツをローストしたような芳醇なチョコの3種と、カカオの存在感が際立つカカオマスをブレンドしている。
【価格】税込594円
【販売】1月30日〜通年販売
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:448kcal
たんぱく質:6.6g
脂質:31.6g
炭水化物:34.1g
食塩相当量:0.2g
クーベルチュールチョコレートを使った、ふんわり食感のチョコレートスフレ。スフレの『しっとり、ふわシュワッ』とした食感、チョコレートのコク深さ、ほろ苦さが楽しめる。
【価格】税込734円
【販売】1月30日〜2月28日頃
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:511kcal
たんぱく質:18.6g
脂質:18.1g
炭水化物:68.2g
食塩相当量:0.6g
ミルクとビター2種のチョコレートをブレンドして深みのある味わいに仕上げたチョコカスタードを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた。チョコレートの華やかな香りと力強いカカオ感が楽しめる。
【価格】税込194円
【販売】1月30日〜2月28日頃
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:251kcal
たんぱく質:5.5g
脂質:15.4g
炭水化物:22.2g
食塩相当量:0.2g
ミルクとダーク2種のクーベルチュールチョコレートを使った、濃厚で贅沢な味わいのスフレワッフル。まろやかでコク深いミルクチョコカスタードと、フレッシュなミルク感とカカオが引き立つチョコホイップクリーム、スフレのようなワッフル生地の一体感が楽しめる。
【価格】税込248円
【販売】販売中〜3月15日頃
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:271kcal
たんぱく質:6.0g
脂質:15.1g
炭水化物:27.8g
食塩相当量:0.2g
