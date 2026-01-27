自民・新 遠藤寛明候補

この度、山形一区から立候補いたします。遠藤寛明です。

私は、これまで父が山形のために働いてきた、そして、この山形をもっと良くしたい、この情熱をしっかり引き継いでいく。

この山形1区の中で、しっかり皆さんの声を伺って、国政にしっかり届けて参りたい。

そんな思いで、この度、立候補を決断いたしました。



まずは、しっかりとこれから皆さん方の思い、そして声をしっかり伺って、働いて参りたい、動いて参りたい、そんな思いでおります。

この度、大変ありがたいことに、農協の皆さん方からご推薦を頂きました。

本当にご支援いただけること、まずもって感謝申し上げる次第であります。

やっぱりこの山形、農業です。

山形の農業が元気にならない限り、この山形の経済、前に進めません。

それはひいては、日本が元気になるということです。

やはりこの山形の農業をしっかり守っていく。それが、私にとって重要な形です。





中道・前 原田和広候補

今、農業の取り巻く環境、農家の皆さんから様々なお声を頂いてます。「暑さで大変になった」「さくらんぼ作れない」「凍霜害、もうどうしていいか分からない」本当に切実なお声、毎年毎年頂いております。まずは農家の皆さん、これからも、しっかりと作って頂く。これがない限り、農業を前に進めることはできません。まずは、農家の皆さん方、営農意欲が低下することがないようなしっかりした支援をしてまいります。その中で、守るだけではなく、やっぱり攻めていかなきゃいけません。この山形の農業、本当に素晴らしいです。私も海外に行って、改めて山形の果物も、お米も野菜も、本当に素晴らしいなと。なんでこれが世界にもっと評価されないんだろう。本当にこんな思いで10年前、アメリカでいた時に感じた中でありました。やっぱりこの素晴らしい農業、この山形の農産物、しっかり海外に出して、そして世界の方から食べて頂く。そしてそれが、しっかり山形の農業につながり、そして皆さんの所得も上がる。そういった仕組みをしっかりと考えていかなければなりません。もちろん、農業だけじゃありません。観光だって大事です。インバウンドの方、たくさん来て頂いております。まずは、インバウンドにお越し頂く皆さん方の環境も整備しながら、新幹線、空港の滑走路延長など、皆さんが来やすい体制を整えていかなければなりません。そしてまた、経済だって教育だってそうです。福祉だって医療だって、様々な課題、この山形に山積しております。そういった問題に対して、私は何としてでも、これから山形1区のために、皆さんのお声を国政に届け、必ず実現をしてまいります。しかし私は、無名の新人です。チャレンジャーです。遠藤利明の息子というのは、覚えて頂いてますが、私の顔と遠藤寛明、リンクしません。是非、今日、お集まりの皆さん、お一人お一人から、「遠藤寛明を頼む、遠藤寛明必ず働く」とおっしゃってください。皆さんのお力があれば、私は必ず国政で働かせて頂きます。山形のために、日本のために働いて働いて働いてまいります。遠藤寛明、ひたすらひたむきに、必ず皆さんの力に、皆さんの期待に応えてまいります。どうぞよろしく、よろしくお願い致します。

今回の総選挙、私にとって絶対に負けることができない選挙だと思います。

今の政治、いたずらに対立と分断を煽る高市政権に対して、私は社会福祉士として、そして社会福祉学の専門家として、断固として「NO」を突きつけなければならないと考えています。



社会福祉学の目的は“全ての包摂”です。誰一人取り残さない、真の包摂社会を作るために、高市総理が放棄した政策の数々を、私は今回の選挙でしっかり訴え続けてまいりたいと思います。



今回、公明党さんと一緒に選挙を戦うにあたり、公明党代表・斎藤代表の代表質問を聞いた時、私は非常に感銘を受けました。斎藤代表が引用された、大平正芳元総理の「政治とは、明日枯れる花に水をやることである」という言葉。これこそが政治の本質ではないでしょうか。

本来、保守政治とは包摂を重んじるものです。しかし今の“自称保守”は、包摂ではなく対立と分断を煽っている。そして本来、政権与党は年度内に予算を仕上げるという責務がある。それを放棄したのが高市政権です。これを許すわけにはいきません。



我々中道改革連合は、高市政権が放棄した対策をしっかり示し、中道だからこそ実行できる政策を提示してまいります。

高市政権が放棄した最も重要な政策のひとつが物価高対策です。これを放置することは許されません。



短期的には、食料品の消費税を恒久的にゼロにする。自民党の「2年間限定」ではなく、恒久減税を行うべきです。

中長期的には、給付付き税額控除を導入し、所得の低い人には税が返り、高所得者には応分の負担を求める。これにより、普通の生活をしている方の暮らしも確実に良くなります。



中小企業支援も重要な柱です。日本企業の99.7％は中小企業です。しかし自民党政権は0.3％の大企業ばかりを優遇し、法人税を軽減してきました。

中小企業の法人税こそ下げ、大企業の法人税は元の水準に戻すべきです。また、社会保険料の負担が大きいという声を多く聞きます。この一部を国が補填し、中小企業が賃上げできる環境を整えます。これが人手不足の解消にもつながります。



賃上げが大企業並みにできれば、若者が東京に流出することを防ぎ、逆にUターンの促進にもつながります。定住人口を増やす大きな力になります。

山形の重要な柱として、農業振興も欠かせません。山形は中小企業と農業で成り立つ県です。しかし農業への支援はあまりにも少ない。その結果、休耕地が増え、可能性が放置されています。

農家の方々に対しては、直接支払い制度を復活させる必要があります。農産物を市場価格ではなく国が買い取る制度で、アメリカやカナダ、ヨーロッパなど多くの先進国が採用しています。民主党政権時代に導入した農業者戸別所得補償は非常に評判が良かったのに、安倍政権で廃止されました。

これを復活させることで、農家が安心して営農でき、山形で農業をしたい若者を呼び込むこともできます。食料安全保障という国の根幹を守るためにも不可欠です。

また、高市政権の本質は極右であり、対立と分断を煽っていると私は考えています。その背景には統一協会という反社会的カルトの影がある。この問題を認めようとしない姿勢は容認できません。



政治とカネの問題も深刻です。裏金問題を抱える候補者を新たに公認し、「みそぎは済んだ」と言う。しかし韓国では統一協会に対する大規模捜査が進み、総裁は逮捕。大統領は「社会悪」と断定しています。

その社会悪に支えられ、裏金にまみれた候補者を擁する政権で、本当に民主主義が成り立つのか。私は12日間、このことをしっかり訴えてまいります。

高市政権が放棄した経済対策を、我々中道改革連合はこれほど多く持っています。この中道の思いを、しっかり皆様に届けてまいります。



山形1区においては、私・原田和広を再び国政へ送り出していただけますよう、皆様のご支持ご支援を心よりお願い申し上げます。

12日間、全力で戦ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。



参政・新 桜田恭子候補

参政党公認、衆議院候補者の桜田恭子と申します。



本日、初めての街頭演説ということで、まずは少し自己紹介をさせていただきます。



私は地元山形の生まれ育ちで、山大付属中学校、山形中央高校を卒業しました。生まれてからずっとこの土地で暮らし、改めて山形の良さを深く感じております。

高校卒業後、私はカナダへ留学しました。留学を経験すると、普段は見えない日本の良さ、素晴らしい文化や誇りが改めて見えてきます。皆さんが日頃気づかない日本の誇りを、もっと知ってほしい、そして自覚してほしい、そんな思いが私の中に強く芽生えました。



私が政治を志したきっかけは、3人の子どもを育てる母であり、教育に携わる者として感じてきた“生きづらさ”です。

子どもたちの指導方法や、家庭での関わり方について、私が育った頃のやり方を取り入れようとすると、「最近はそれはダメ」「それは古い」と言われる。周囲から指摘されるたび、胸が締め付けられるような思いをしてきました。心が苦しくなり、カウンセリングや婦人科にも通いました。



そんな中、昨年の夏、参政党の演説を聞きました。 「昭和教育の何が悪いんだ。昭和教育は強いんだ」 この言葉が私の胸に強く突き刺さりました。ここから、私の子育てにも、教育の仕事にも“自信”を取り戻すことができました。



そこから政治に興味を持ち、政治塾に通い、今の日本の状況、なぜこんなに生きづらいのか、なぜ疲れやすいのか、その理由が見えてきました。

日本の食料自給率は38％。山形は農業が盛んで、野菜も果物も本当においしい。山形は全国へ食を届け、日本を支えている県です。しかし農業の所得は低く、若い方が農業を継ぎにくい現状があります。理由は明確で、所得が保証されず、魅力ある職業だと思われにくいからです。

私たち山形は農業を誇りに思い、この山形から日本を支えていけると確信しています。私はこの思いを全国に届け、山形の発展、そして山形から日本を強くしていく、その一翼を担いたいと思っています。

今日から2月8日まで、選挙期間を通して各地で私の思いをお話しする機会があると思います。ぜひ、お時間がありましたら、私の声を聞いていただければうれしいです。



私は本当にただの主婦であり、ただの英語講師であり、政治はまったくの初挑戦です。しかし、国を守りたい、日本を良くしたい、その思いだけは誰にも負けません。気合しかありません。

私のキャッチコピーは 「気合だ、桜田、山形から日本守れ！」

それでは、皆さんと一緒に声を出したいと思います。 行きます

気合だ！ 桜田！ 日本守れ！

