映画『ほどなく、お別れです』パネル展が中止 葬儀会社「ご意見並びにご指摘を真摯に受け止め」
俳優の浜辺美波と目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）のパネル展を開催する、葬儀会社の「あんしん祭典」が26日、来場予定者へ「大切なお願い」を発表した。
【写真】素敵…！鈴木浩介の頭の紙ふぶきをとってあげる目黒蓮
本作は葬儀会社が舞台となっていることから、59ヶ所のあんしん祭典関連ホールにて2月6日から3月1日まで、作品紹介パネルを集めたパネル展を開催することを今月21日に発表。しかし、葬儀会場でのイベントに一部から疑問の声が上がっていた。
これを受け、同社は27日にSNSで「このたび予定しておりました映画『ほどなく、お別れです』公開記念パネル展について、本企画に関して皆様からのご意見並びにご指摘を真摯に受け止め、開催を中止させて頂く事といたしました」と報告。告知ポストも削除した。
同社はこの日、イベント参加者希望者に向けて「ご来館予定の皆様へ大切なお願い」と題したメッセージを発表し、「弊社ホールは葬儀を執り行う施設です」と大声での雑談などを控えるように注意喚起していた。
