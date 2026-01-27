ジョンマスターオーガニックのハンドクリームに桜の香り♡春限定で登場

“世界を飾らない美しさで満たす”を掲げるジョンマスターオーガニックから、春の訪れを感じさせる桜の香りのハンドクリームが数量限定で登場します。ふんわりと手もとを包み込む甘やかな香りと、毎日使いたくなる心地よい使用感は、新しい季節の始まりにぴったり。乾燥しやすい手肌をいたわりながら、気分までやさしく満たしてくれる注目アイテムです♪

桜の香りで潤す春限定ハンドケア

モイストブルームハンドクリーム（サクラストリート）は、桜に包まれるような安らぎをイメージした、ほんのりパウダリーで甘やかなフローラルの香りが特徴。

手もとからふわりと広がる香りが、日常の所作を美しく演出します。なめらかに伸びてさらりとなじむテクスチャーで、白残りやベタつきを感じにくく、手もとを見せる機会の多い季節にも心地よく使えます。

モイストブルームハンドクリーム（サクラストリート）



価格：2,530円(税込)

容量：30g

植物オイルとエキスで手肌をケア

アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、マルラオイル（スクレロカリアビレア種子油）、アーモンド油の3種の保湿オイルをブレンドし、乾燥しがちな手肌をしっとりやわらかに整えます。

さらにチャ葉エキスやローズヒップエキス（カニナバラ果実エキス）などの植物エキスがキメを整え、潤いに満ちた明るい印象の手もとへ。毎日のケアで、触れたくなるようなすべすべの肌をキープします。

※乾燥や手荒れを防ぐケアを目的とした使用感です。

春ギフトにぴったりな限定セット

sakura hand care gift

価格：2,530円(税込)

春の贈り物に最適な限定ラッピング入りギフトも登場。どこか懐かしさを感じる温かな桜の香りは、バレンタインや新生活を迎える方への応援ギフトにもおすすめです。

シンプルながらも季節感のあるパッケージで、気持ちをそっと伝えられるのも魅力。

セット内容：モイストブルームハンドクリーム（サクラストリート）30g

※限定ギフトパッケージ入り

桜に包まれる手もとで春を感じて

ジョンマスターオーガニックの桜香るハンドクリームは、潤いと香りで手肌をやさしく満たし、春の始まりをそっと知らせてくれる存在。毎日のケアにはもちろん、大切な人へのギフトにも選びたくなる限定アイテムです♡

数量限定のため、気になる方は早めにチェックして、季節のときめきを手もとから取り入れてみてください。