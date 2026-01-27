『日プ新世界』3．26の21時から「Lemino」で独占無料配信！ 同日から「国民投票」も開始
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が、3月26日（木）の21時00分から、映像配信サービス「Lemino」で独占無料配信される。さらに、配信開始と同日から、視聴者が“国民プロデューサー”となって投票を行う「国民投票」もスタートする。
【写真】懐かしい 『日プ2』のグループバトルの様子
■「Mnet Plus」でグローバル配信も決定
本シリーズは、JO1、INIやME:Iなどを輩出してきた大人気サバイバルオーディション番組の第4弾。
今回の『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』は、番組の規模を日本国内から世界へと拡大し、国籍や出身地などを問わず応募が可能となるのが特徴だ（一部の地域を除く）。
そんな『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』に、NTTドコモがトップパートナーとして就任することが今回決定。これに伴い、「Lemino」で独占無料配信のスタートが発表された。
同日から始まる「国民投票」では、国民投票サイトとLemino投票サイトにて実施。ドコモが無料で発行する「dアカウント」を持っている人は、 誰でも「国民投票」に参加できる。
また、Leminoアプリをダウンロードすると追加投票権として「Lemino投票」が可能。あらかじめ「dアカウント」の取得とLeminoアプリのダウンロードしておくのが良さそうだ。
さらに本シリーズでは新たにCJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」でグローバル配信も決定。日本以外に住んでいる人でも 「Mnet Plus」を通じ、「SEKAI 投票」に参加できる。
【写真】懐かしい 『日プ2』のグループバトルの様子
■「Mnet Plus」でグローバル配信も決定
本シリーズは、JO1、INIやME:Iなどを輩出してきた大人気サバイバルオーディション番組の第4弾。
そんな『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』に、NTTドコモがトップパートナーとして就任することが今回決定。これに伴い、「Lemino」で独占無料配信のスタートが発表された。
同日から始まる「国民投票」では、国民投票サイトとLemino投票サイトにて実施。ドコモが無料で発行する「dアカウント」を持っている人は、 誰でも「国民投票」に参加できる。
また、Leminoアプリをダウンロードすると追加投票権として「Lemino投票」が可能。あらかじめ「dアカウント」の取得とLeminoアプリのダウンロードしておくのが良さそうだ。
さらに本シリーズでは新たにCJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」でグローバル配信も決定。日本以外に住んでいる人でも 「Mnet Plus」を通じ、「SEKAI 投票」に参加できる。