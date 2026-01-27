長文メールをAIで要約しLINEに転送。コーディルの「メール転送」に新機能
コーディルテクノロジーは1月23日、メールをLINEに転送するサービス「メール転送」にて、生成AIを活用した要約機能の提供を開始した。
同サービスは、専用アドレスに届いたメールをLINEに転送するシンプルな仕組みであったが、長文読解の手間が課題となっていた。
今回導入した新機能により、長文や多言語のメールも日本語の要約で素早く内容を把握できる。元の本文も同時に転送されるため、必要に応じて詳細を確認することも可能。これにより、学校行事やネット通販の通知といった情報から、ビジネスにおける問い合わせ対応まで、重要メールの見落としを防止できる。
同サービスは、LINE公式アカウントのチャットボットとして提供。LINE上で「メール転送」と友だちになり、チャットで会話するだけで、簡単に利用を始められる。
