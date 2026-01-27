「日本プロゴルフシニア」の日程変更をPGAが発表 開催は9月から11月へ
日本プロゴルフ協会（PGA）は、本年度のPGAシニアツアー競技およびグランド・ゴールドシニア競技について、開催日程および会場の変更・決定を発表した。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
シニアツアー競技の国内メジャー「第65回日本プロゴルフシニア選手権大会 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP」は、当初予定されていた9月24日から27日の日程を変更し、11月12日から15日までの4日間開催となる。会場は茨城県のイーグルポイントゴルフクラブで、賞金総額は5000万円と変更はない。また、グランド・ゴールドシニア競技については、開催日程と会場が正式に決定した。「コスモヘルスカップ 第46回日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会2026」および「同 第54回日本プロゴルフグランドシニア選手権大会2026」は、9月1日から2日までの2日間、千葉県の南総カントリークラブで行われる。両大会とも賞金総額は2000万円で、グランドシニア、ゴールドシニアそれぞれ優勝賞金は200万円となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シニアツアーの日程発表 「スターツシニア」終了含む2減1増で全15試合に
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
松山英樹が結婚の発表を伏せていた理由とは？素顔を見せない松山の“哲学”【Pick Up 米国男子ツアー十大ニュース】
米ツアー４年目の西村優菜が地元・大阪でのイベントに参加 「今年は勝負の年」 新ドライバーとともに挑むシーズンに自信あり！
菅沼菜々は3・5Wでなく4・7Wを愛用 構えたときのロフトの見え方が「安心感につながります」
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
シニアツアー競技の国内メジャー「第65回日本プロゴルフシニア選手権大会 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP」は、当初予定されていた9月24日から27日の日程を変更し、11月12日から15日までの4日間開催となる。会場は茨城県のイーグルポイントゴルフクラブで、賞金総額は5000万円と変更はない。また、グランド・ゴールドシニア競技については、開催日程と会場が正式に決定した。「コスモヘルスカップ 第46回日本プロゴルフゴールドシニア選手権大会2026」および「同 第54回日本プロゴルフグランドシニア選手権大会2026」は、9月1日から2日までの2日間、千葉県の南総カントリークラブで行われる。両大会とも賞金総額は2000万円で、グランドシニア、ゴールドシニアそれぞれ優勝賞金は200万円となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シニアツアーの日程発表 「スターツシニア」終了含む2減1増で全15試合に
22試合1勝の松山英樹は、今季一体いくら稼いだ？ 前年より“約7億円ダウン”も…ものすごい金額に！
松山英樹が結婚の発表を伏せていた理由とは？素顔を見せない松山の“哲学”【Pick Up 米国男子ツアー十大ニュース】
米ツアー４年目の西村優菜が地元・大阪でのイベントに参加 「今年は勝負の年」 新ドライバーとともに挑むシーズンに自信あり！
菅沼菜々は3・5Wでなく4・7Wを愛用 構えたときのロフトの見え方が「安心感につながります」