ブルボン、京都府産焙煎宇治抹茶を使用したミニルマンドなど5品発売
ブルボンは1月27日から期間限定で、京都府産焙煎宇治抹茶を使用し香り高く仕上げた"抹茶フェア"商品5品を発売する。
ミニバームロール宇治抹茶
「ミニバームロール宇治抹茶」は、ミニサイズのロールケーキを、香り高い京都府産焙煎宇治抹茶クリームで包んだ。「ブランチュール宇治抹茶」は、焙煎した京都府産の宇治抹茶を加えたクリームを、さっくりとしたラングドシャクッキーではさんでいる。
ブランチュール宇治抹茶
香ばしいクレープクッキーを香り高い京都府産焙煎宇治抹茶クリームで包んだ「ミニルマンド宇治抹茶」、軽い食感のウエハースの中に、京都府産焙煎宇治抹茶クリームを詰めた「エリーゼ宇治抹茶」、香ばしいゴーフレットで、焙煎した宇治抹茶クリームをはさんだ「ロアンヌ宇治抹茶」も販売する。
ミニルマンド宇治抹茶
エリーゼ宇治抹茶
ロアンヌ宇治抹茶
価格はすべてオープン。
