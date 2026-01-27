大福！チョコ！グミ！日本百貨店で「いろいろ、いちご。」フェア開催中
日本百貨店は1月22日から、「いろいろ、いちご。」フェアを、食と雑貨のセレクトショップ「日本百貨店」で開始した。期間は3月5日まで。
志保重 おっきいイチゴ大福
期間中の限定日には、福井県の老舗菓子店「志保重」のいちご大福を特別販売する。にほんばし總本店・しょくひんかん・あかれんが・おみやでは2月14日、しょくひんかん・あかれんが・おみやでは2月21日、にほんばし總本店では2月22日に販売する。
そのほか、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」のいちごミルク濃縮タイプ「ICHIBIKO いちごミルクのもと」(1,562円)、「ICHIBIKO チョコサンドクッキー(いちごマスカルポーネ)」(1,958円)も販売する。
ICHIBIKO チョコサンドクッキー(いちごマスカルポーネ)
ANAフーズ「フルーツを食べるチョコレート あまおう苺」(1,620円)、GRA「ミガキイチゴグミ」(540円)、「明城ファーム いちご屋さんのやわもち羽二重餅(5個入)」(600円)も用意する。
ANAフーズ フルーツを食べるチョコレート あまおう苺
GRA ミガキイチゴグミ
志保重 おっきいイチゴ大福
期間中の限定日には、福井県の老舗菓子店「志保重」のいちご大福を特別販売する。にほんばし總本店・しょくひんかん・あかれんが・おみやでは2月14日、しょくひんかん・あかれんが・おみやでは2月21日、にほんばし總本店では2月22日に販売する。
ICHIBIKO チョコサンドクッキー(いちごマスカルポーネ)
ANAフーズ「フルーツを食べるチョコレート あまおう苺」(1,620円)、GRA「ミガキイチゴグミ」(540円)、「明城ファーム いちご屋さんのやわもち羽二重餅(5個入)」(600円)も用意する。
ANAフーズ フルーツを食べるチョコレート あまおう苺
GRA ミガキイチゴグミ