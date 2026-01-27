¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄVSÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡ª¡©¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ø´ø´±¤¬28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤ò¡ÖÎ¨¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬2028Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÌîµåÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç°é¤Á¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç½Ð¿È¤È¤¢¤ê¡Ö»ä°Ê¾å¤ËÅ¬Ç¤¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼«¿®¤â¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÌîµå¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÄÉ²Ã¶¥µ»¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¡¢³«²ñ¼°Á°Æü¤Î7·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢·è¾¡¤Ï19Æü¸á¸å7»þ¡ÊÆ±20Æü¸áÁ°11»þ³«»Ï¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤ÎÂç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¬¸ÞÎØ¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î»²²Ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤¬ºòÇ¯10·î¤Ë¡ÖÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯7·îÃæ½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°¸å¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæÃÇ´ü´Ö¤Î³ÈÂç¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2024Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁ°Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¸ÞÎØ¤ÏÆÃÊÌ¡£½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È½Ð¾ì°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤ÇÂçÃ«VS¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸«¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï2029Ç¯¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤ËABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤Þ¤À53ºÐ¤È¼ã¤¤¡£´ÆÆÄ¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀ®Ä¹½ÐÍè¤ë¡£»×¹Í¤â¾åÃ£¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·´ÆÆÄ¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£63¡¢64ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡£´ÆÆÄ¶È¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â60ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¶È¤òÂ³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å7Ç¯¤Ï´ÆÆÄ¤ò¤·¤¿¤¤¤È´êË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£