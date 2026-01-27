『news23』で与野党が激論…「名誉毀損になりますよ」「名誉毀損って言われるほうが名誉毀損ですよ」
TBS系『news23』（月〜木 後11：00、金曜 後11：58）は、衆議院議員総選挙に向けて、与野党の党首がそろって出演した。自民党の高市早苗総裁は、れいわ新選組の大石晃子共同代表と激しくやり合った。
【画像】実例画像…高市首相の映像を悪用した詐欺に注意！
「消費税」をめぐる議論で、大石氏は「ウソを暴いていかないといけない」とし、「自民党も維新も今、スキャンダルじゃないですか」「維新は国保逃れね、自民党も統一教会との文書が出てきたっていう、その渦中であります」と矛先を向けた。
これに高市氏が「名誉毀損になりますよ、出どころ不明の文書について」とし、「その文書なるものを見ましたけれども、明らかに誤りです」と明言した。
対して、大石氏は「いえいえ、報道もされてますし、名誉毀損なんかになり得ないじゃないですか」「名誉毀損って言われるほうが名誉毀損ですよ」と反論するなど、バチバチの論戦。
国民民主党の玉木雄一郎代表が「論点が変わってるから」、小川彩佳キャスターが「本来の議論にちょっと戻します」と割って入る形となった。
ほかに、日本維新の会・藤田文武共同代表、中道改革連盟・野田佳彦共同代表、参政党・神谷宗幣代表、日本共産党・田村智子委員長が出演した。第51回衆議院議員総選挙は、27日に公示された。2月8日投開票。
【画像】実例画像…高市首相の映像を悪用した詐欺に注意！
「消費税」をめぐる議論で、大石氏は「ウソを暴いていかないといけない」とし、「自民党も維新も今、スキャンダルじゃないですか」「維新は国保逃れね、自民党も統一教会との文書が出てきたっていう、その渦中であります」と矛先を向けた。
対して、大石氏は「いえいえ、報道もされてますし、名誉毀損なんかになり得ないじゃないですか」「名誉毀損って言われるほうが名誉毀損ですよ」と反論するなど、バチバチの論戦。
国民民主党の玉木雄一郎代表が「論点が変わってるから」、小川彩佳キャスターが「本来の議論にちょっと戻します」と割って入る形となった。
ほかに、日本維新の会・藤田文武共同代表、中道改革連盟・野田佳彦共同代表、参政党・神谷宗幣代表、日本共産党・田村智子委員長が出演した。第51回衆議院議員総選挙は、27日に公示された。2月8日投開票。