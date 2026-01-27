プロ野球・ソフトバンクは27日、本拠地のみずほPayPayドームの新たな改修箇所と予定を公表。今季より新しい人工芝やLEDビジョンの設置、さらに防球ネットの張り替えの実施を明かしました。

人工芝については、2017年に敷設した既存のものから、新しく「MS CRAFT BASEBALL TURF(エムエス クラフト ベースボール ターフ)」（ミズノ株式会社製）へ入れ替え。球団によると、新人工芝は、芝葉（パイル）が天然芝に近い形状に加工されたことで、高い耐久性と形状復元性を備え、安定したボールの転がりやバウンド性、衝撃吸収性が向上するそう。それによって選手の足腰への負担軽減と安全性も向上します。

また2軍以下のチームの本拠地・タマホームスタジアム筑後においては、昨年末に同一の人工芝の入れ替えが済んでおり、夏場のグラウンド内の暑さ対策として、表面温度上昇の抑制が期待できる茶殻由来の充填材 「Field Chip Greentea(フィールド チップ グリーンティー)」を表層に採用したことも明かしました。

新設するLEDビジョンについては、設置場所は外野フェンスで、両翼ポールを結ぶように全長186メートルのリボン型ビジョンが設けられます。さらに防球ネットは既存のものから、高さ21メートルのワイヤー吊り下げ式に変更。コカ・コーラシートのフェンスまで拡充し、より安全性の高いものとなります。

これら全ての設置工事はシーズンオフ中に行われ、3月3日のヤクルトとのオープン戦から稼働することも決定しています。