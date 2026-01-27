【クイズ】意外と違反？ 交通ルールうっかりクイズ 第5回 【クイズ】「後ろが見えやすいから」助手席のヘッドレストを外したまま公道を走る、これって違反になりますか?
●これって違反? セーフ?
日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?
車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。
イラスト/菅原県
○【問題】「後ろが見えやすいから」と、助手席のヘッドレストを外したまま公道を走るのは…?
1.ヘッドレストは好みの問題なのでセーフ
2.違反になる可能性がある
3.高速道路だけアウトで、一般道ならセーフ
正解は…?
●正解はこちら
○正解は…2.違反になる可能性がある
多くの乗用車では、国の「道路運送車両の保安基準」で、運転者席とこれと並列の座席（助手席）には、頭部後傾抑止装置（ヘッドレスト）を備えなければならないと定められています。
そのため、外したままだと保安基準不適合になるおそれがあり、点検や検問などで指摘されるリスクがあります。
また、保安基準に適合しない状態の車両は、状況によっては「整備不良車両の運転禁止」に触れる可能性もあります。
安全面でも、追突時に頭が大きく後ろへ倒れやすくなり、むち打ちなどの傷害リスクが上がります。万が一に備えるためにも、ヘッドレストはつけたまま走行しましょう。
参考：道路運送車両の保安基準 第22条の4、道路交通法 第62条
菅原県 漫画家&イラストレーター。「週刊ヤングジャンプ」でデビュー。その後、実話系4コマ誌やニュースサイトなどでマンガを連載。あおり系LINEスタンプ「Mr.上から目線」シリーズの作者。 Twitter:@sugawaraken この著者の記事一覧はこちら
