PEANUTSの仲間がベースボールモチーフに！アンダーウェアHIPSHOPとの新コラボ
アンダーウェアブランドHIPSHOPは1月23日、PEANUTS(ピーナッツ)の仲間たちが野球ユニフォーム姿になった新コレクション「BASEBALL DESIGN」を、HIPSHOP各店、HIPSHOPオンラインストア、ZOZOTOWN、Rakutenその他ECモールで発売した。
ラインナップ
同コレクションは、通常のシリーズとは対照的なスポーティーなアースカラーのボディが特徴で、大人4サイズ(各2,800円)に加えキッズ2サイズ（各2,500円）も展開する。
キッズサイズ ラインナップ
生地には、吸汗速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しており、日常使いだけでなくスポーツ時やフィットネス時のアクティブウェアとしてもぴったりとのこと。
デザインは大人サイズ、キッズサイズとも各6種類を用意する。パッケージ入りなのでギフトにも最適。家族や仲間とシームレスに楽しめる。
パッケージ
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
