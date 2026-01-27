ドット絵のハートが可愛い！シェアして楽しめるバレンタイン限定角煮まんじゅうを発売
岩崎食品が運営する「岩崎本舗」は1月20日、バレンタイン向けの新商品を発売した。
プチバレンタイン
今年のテーマは、「シェアで楽しむ角煮まんじゅう」で、バレンタインデーの前日・2月13日の女性同士で友情を祝う「ギャレンタイン・デー(Galentine's Day)」にもふさわしい、見た目も味わいも楽しめる商品を取りそろえた。
ポップなドット絵のハート柄が特徴で、ミニハート・ミニピンクハート角煮まんじゅうがそれぞれ2個入りの「プチバレンタイン」(1,380円)や、ハート角煮まんじゅう1個にピンクハート角煮まんじゅうを2個詰め合わせた限定パッケージの「バレンタインBOX」(2,000円)を展開する。
バレンタインBOX
岩崎本舗直営店では、単品として「ハート角煮まんじゅう」(560円)、「ピンクハート角煮まんじゅう」(610円)も販売している。
