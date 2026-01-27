バレンタインに！ドレンティチョコレートの看板商品に、新フレーバー「ソルトキャラメル」
ドレンティが運営するチョコレート専門店「D'RENTY CHOCOLATE」は1月21日から、2026年のバレンタインに向けた新商品として、看板商品「カカオベイクサンド」の新フレーバー「ソルトキャラメル」を、阪急うめだ本店と博多阪急の期間限定ショップ限定で販売開始した。
カカオベイクサンド ソルトキャラメル
同商品は、厚さ10mmのチョコレートを、特製のソルトキャラメルラングドシャでサンドした。北海道のめぐみを凝縮した生キャラメルソースと、冬に流氷接岸する氷の海から汲み上げる海水を煮詰めて採り出したオホーツクの塩がアクセントになっている。
価格は1個540円。阪急うめだ本店では全6種を詰め合わせた「カラフルレンガセット」も販売する。
