SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖFate/strange Fake¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPROVANT¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡ª
±ÇÁü²»³Ú¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢SennaRin¡Ê¥»¥ó¥Ê¥ê¥ó¡Ë¤ÈNAQT VANE¡Ê¥Ê¥¯¥È¥Ù¥¤¥ó¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê³Ý¤±¤ëºî¶Ê²È¡¦ß·Ìî¹°Ç·¡£
¤½¤ó¤Êß·Ìî¹°Ç·¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë³Ú¶Ê¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢SawanoHiroyuki[nZk]¡Ê¥µ¥ï¥Î¥Ò¥í¥æ¥¥Ì¥¸¡¼¥¯¡Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖPROVANT¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖPROVANT¡×¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ÖFate/strange Fake¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ïß·Ìî¹°Ç·¤È¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ëMAN WITH A MISSION¤ÎJean-Ken Johnny¤È10-FEET¤ÎTAKUMA¤¬½Ð±é¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥óÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë±ÇÁü¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖPROVANT¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://nzk.lnk.to/PROVANT_DG
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
SawanoHiroyuki[nZk] 14th Single
¡ÖPROVANT¡×
2026Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä
CDÍ½Ìó
https://nzk.lnk.to/260218SG
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2844
²Á³Ê¡§¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray¡Ë¡Û
©À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2845~6
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡ÙÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
01.PROVANT¡¡by SawanoHiroyuki[nZk]:Jean-Ken Johnny & TAKUMA
02.FAKEit ¡¡by SawanoHiroyuki[nZk]:Laco
03.BELONG ¡¡by SawanoHiroyuki[nZk]:Benjamin & mpi
04.PROVANT (TV size)
05.PROVANT (instrumental)
¡ãBlu-ray¡ä
01.PROVANT Music Video
02.TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù
TOKYO MX¡¢BS11¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)23:30¤è¤êÊüÁ÷Ãæ
TOKYO MX¡¢BS11¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡Ä2026Ç¯1·î3Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23:30¡Á
¢¨½é²ó1»þ´ÖÈ¾SPÍ½Äê¡ÊTVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×ÆÃÊÌÊüÁ÷¡Ë
ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®
Â¾³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡Ø¥Ð¥Ã¥«¡¼¥Î!¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ®ÅÄÎÉ¸ç¤¬2015Ç¯¤«¤éÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤ê´©¹Ô¤·¡¢¡ÖÀ»ÇÕ¡×¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØFate/strange Fake¡Ù¤¬¡¢
¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡£
¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡Ó¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢·«¤ê¹¤²¤ë»àÆ®¤È¶¸Áû¤ÎÊª¸ì¡£
À©ºî¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ØFate/Apocrypha¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿A-1 Pictures¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¥²¡¼¥à¡ØFate/Grand Order¡Ù¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤ä¸¶ºî¾®Àâ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óCM¤Ê¤É¤Ç¾ï¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¿·±Ô¤Î±Ý¸Í ½Ù¤ÈºäµÍ¿ó¿Î¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÌöÆ°Åª¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²½¡£
¡Èµ¶¤ê¡É¤ÎÀ»ÇÕÀïÁè¡¢¤½¤ÎÀïÃ¼¤¬óÕÌÀ¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON¡ØFate/Strange Fake¡Ù¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¿¹°æ¤·¤Å¤
´ÆÆÄ¡§±Ý¸Í½Ù¡¦ºäµÍ¿ó¿Î
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÅìÂç²ð
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÍ·Ä
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦Áê²»¸÷¡¦ÉÍÍ§Î¤·Ã¡¦¤ª¤«¤¶¤¤ª¤«
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ°ì¿¿
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ü·ÌîÍµæÆ¡¦ÏÂÅÄ¿µÊ¿
¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡§Í¸¶·Å¸ç
Êõ¶ñ±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸àÇðÍ¡
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§±ó»³Í§²ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦È«»³Í¤µ®¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§¾®ÁÒ°ìÃË¡ÊÁðÆå¡Ë
Èþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦ÈÄ¶¶¼Ó°½¹á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¦¿ùËÜ¤¢¤æ¤ß¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦Ê¿µÁ¼ùÌï¡ÊA-1 Pictures¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§¡¡ÌÐÌÚ¹§¹À
CG´ÆÆÄ¡§µÜÉ÷ ¿µ°ì¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë
2D Works¡§¾¾ÅÄÎÍÊ¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿
ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó¡ÊREAL-T¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª
²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ
²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION ¥¨¥Ã¥¸
²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·
À©ºî¡§A-1 Pictures
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡§²Öß·¹áºÚ
¥»¥¤¥Ð¡¼¡§¾®ÌîÍ§¼ù
¥Æ¥£¡¼¥Í¡¦¥Á¥§¥ë¥¯¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì
¥¢¡¼¥Á¥ã¡¼¡§´ØÃÒ°ì
¥é¥ó¥µ¡¼¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦
·«µÖÄØ¡§¸Å²ì°ª
¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥ô¡§±©Â¿Ìî¾Ä
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº
¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥¨¥¹¥«¥ë¥É¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥Ð¡¼¥µ¡¼¥«¡¼¡§ËÙÆâ¸Íº
¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥È¥¥¡¼¥ì¡§µÌÎ¶´Ý
¥¢¥µ¥·¥ó¡§Lynn
¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥×¥ì¥é¡¼¥Æ¥£¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É¡§±ÝÌÚ½ßÌï
¥·¥°¥Þ¡§³á¸¶³Ù¿Í
¥Ï¥ó¥¶¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬
¥í¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤¶À¤¡§Ï²ÀîÂçÊå
¥é¥ó¥¬¥ë¡§ºéÌî½Ó²ð
¡ãJean-Ken Johnny¡ÊMAN WITH A MISSION¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Æ¬¤¬¥ª¥ª¥«¥ß¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¿Í´Ö¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¡È5É¤¡É¤«¤é¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢MAN WITH A MISSION¤Î¥®¥¿¡¼¡¿¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¿¥é¥Ã¥×Ã´Åö¡£
2010Ç¯¤ËÆÍÇ¡²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·°Ê¹ß¡¢ÇË³Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£
Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌö¿Ê¤Ï¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¸£°úÃæ¡£
2021Ç¯11·î¤È2022Ç¯5·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÏ¢ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBreak and Cross the Walls µ¡×¡¢¡ÖBreak and Cross the Walls ¶¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼milet¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡Öå«¥Î´ñÀ× / ¥³¥¤¥³¥¬¥ì¡×¤Ç¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×ÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖNorth America / UK & Europe Tour 2024 ¡ÈKizuna no Kiseki¡É Powered by Cruncyhroll¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ãTAKUMA¡Ê10-FEET¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
3¥Ô¡¼¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢10-FEET¤ÇVocal / Guitar¤òÃ´Åö¤·¡¢ºî»ìºî¶Ê¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£
ÃÏ¸µµþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ä³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±éÅùÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
10-FEET¼çºÅ¤ÎµþÅÔÂçºîÀï¤Ï¡¢ËèÇ¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É·ëÀ®25Ç¯°Ê¾å·Ð¤¿¸½ºß¤â¥Ô¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½Ãæ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯º¢¤«¤é¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÂî¿¿¡×Ì¾µÁ¤Ç2021Ç¯11·î24Æü¤Ë½é¤Î¥½¥í²»¸»¤òÇÛ¿®¡£±Ç²è¡Ö·³´Ï¾¯Ç¯¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Dragon Ash¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢MAN WITH A MISSION¡¢TOTALFAT¡¢SUNSET BUS¡¢Sugar Ray (US)¡¢INSOLENCE (US)¡¢INFINITY16Åù¡¢¹ñÆâ³°Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ë¥²¥¹¥È¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
